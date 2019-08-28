سقوط 7 أشخاص بتهمة سرقة سيارة وبيعها بالجيزة

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على 7 أشخاص، لاتهامهم بسرقة سيارة ملاكى، وبيعها عدة مرات بكرداسة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.



تلقى مركز شرطة كرداسة، بلاغا من أحد الأشخاص، أفاد فيه أنه اكتشف تعرض سيارته الملاكى للسرقة على يد مجهولين، أثناء ركنها أمام مول تجارى بطريق الإسكندرية الصحراوي.



بإجراء التحريات، تبين للمقدم إسلام سمير رئيس مباحث كرداسة، أن "أحمد.م" و"أحمد.أ" عاطلين، وراء ارتكاب الواقعة، بإعداد عدة أكمنة، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم الأول، أثناء اختبائه بمزرعة فى محافظة البحيرة، وبمواجهته اعترف بسرقة السيارة، وبيعها بمبلغ 7 آلاف جنيه، لعاملين.



بإعداد كمين للعاملين، تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بشراء السيارة المسروقة، وبيعها بمبلغ 12 ألف جنيه، لعاطل وسائق، بإعداد كمين لهما تم ضبطهما، وذكرا أنهما باعا السيارة بمبلغ 30 ألف جنيه، لأحد الأشخاص يدعى "تامر.ع"، وتمكن رجال المباحث من ضبطه، وأرشد عن السيارة المسروقة.



حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.