الأربعاء 28 أغسطس 2019 الموافق 27 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

رياضة

مدير الكرة بالأهلي يطمئن على البرنامج العلاجي لسعد سمير

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 08:30 م
سعد سمير
سعد سمير
أ ش أ
طباعة
عقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، جلسة مع سعد سمير، مدافع الفريق، للاطمئنان على حالته والتعرف على مدى التطور في برنامجه العلاجي والتأهيلي الذي يخضع له تمهيدًا للعودة من جديد إلى المشاركة في التدريبات الجماعية.

وواصل سعد برنامجه التأهيلي، اليوم الأربعاء، حيث قام بالجري حول الملعب، وتنفيذ بعض الفقرات ضمن البرنامج الذي يقوم بأدائه، تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بالنادي.

وأدى الأهلي تدريباته على ملعب التتش استعدادًا لمواجهة كانو سبورت في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا التي تقام في غينيا الاستوائية.

فيما اكتفى مروان محسن، مهاجم الأهلي، بالمشاركة في جزء من مران الفريق الذي أقيم، مساء اليوم، على ملعب التتش، ضمن استعدادات الفريق لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، وشارك مروان في الجانب البدني في بداية مران الفريق ثم استكمل تدريباته بجلسة منفردة في الجيم، وذلك ضمن البرنامج الذي يخضع له.

وواصل الأهلي تدريباته، مساء اليوم، والتي اشتملت على جانب بدني خفيف، فيما ركز الجهاز الفني على الجانب الفني والخططي استعدادًا لبطل غينيا.

وواصل رمضان صبحي، لاعب الفريق أداء برنامجه التأهيلي الذي يخضع له لتجهيزه للعودة من جديد إلى المشاركة الجماعية، وقام صبحي، بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية، على هامش مران الفريق الذي أقيم على ملعب التتش مساء اليوم، ويسعى محمد يوسف، المدير الفني المؤقت، إلى تجهيز جميع اللاعبين لمواجهتي كانو سبورت في دور الـ٣٢ من دوري الأبطال حيث تقام مباراة الذهاب في غينيا فيما تقام مباراة العودة في مصر.

وخاض باسم علي، الظهير الأيمن للفريق تدريبات منفردة، وقام باسم بالجري حول الملعب، وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية، تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل بالنادي.

وخاض محمد محمود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة خاصة للتصويب على المرمى، تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل بالنادي، وذلك ضمن البرنامج الذي يخضع له، لتجهيزه للعودة للمشاركة الجماعية.

وخاض محمود تدريبات تأهيلية، ثم شارك في فقرة منفردة للتصويب على المرمى، وذلك على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.

يذكر أن محمد محمود كان قد خضع إلى جراحة الرباط الصليبي في الفترة الماضية، وقطع شوطًا كبيرًا في طريق العودة للمشاركة الجماعية.
وأدى الأهلي مرانه، مساء اليوم، استعدادًا لمواجهة كانو سبورت، بطل غينيا الاستوائية، في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، والتي تقام هناك، فيما تقام مباراة العودة في القاهرة.
ads

موضوعات متعلقة

منذ يوم

على طريقة "التجربة الدنماركية".. موقع إباحي على شاشة عرض في حفل بجامعة الأزهر

منذ حوالي 5 ساعات

الان ننشر رابط نتيجة الدور الثاني 2019 للثانوية العامة thanwya

منذ حوالي 7 ساعات

رد فعل ميدو على رسالة رئيس نادى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

نتيجة الثانوية العامة 2019 الدور الثاني بالاسم ورقم الجلوس thanwya

ads

الصور

image description

فعاليات اليوم العاشر من مهرجان محكى القلعة

image description

"الدستور" داخل لجنة اختيار نموذج محاكاة البرلمان الإفريقى

image description

"فريق الخير" أول فريق لقصار القامة في مصر (صور)

image description

الآلاف يشيعون جثمان الشهيد محمود ندا بمسقط رأسه بالبحيرة (صور)

image description

مباراة الزمالك وبطل الصومال

الأكثر قراءة

برقم الجلوس Nategtk.. نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني

الان ننشر رابط نتيجة الدور الثاني 2019 للثانوية العامة thanwya

القبض على صاحب سلسلة مطاعم "مؤمن" في كمين بالشروق

نتيجة الثانوية العامة 2019 الدور الثاني بالاسم ورقم الجلوس thanwya

أيام زمان

"الإفيه مقابل 5 جنيه".. نجل محمد رضا يكشف أسرار عن حياة والده

في ذكرى رحيل "الخواجة صروف".. الفنان نبيل الدسوقي "مشخصاتي" بارع

رغم اختلاف ديانتهما.. قصة حب وارتباط جمعت بين زبيدة ثروت ولبناني

"الحاسة السادسة".. أنقذت إسماعيل ياسين من مجزرة ثأرية بإعجوبة

الصحة

طرق تناول الأرز دون زيادة الوزن

التهاب مفاصل الأصابع يهاجم المرأة بصفة خاصة

الصحة الأمريكية: حالات فشل رئوي نتيجة السجائر الإلكترونية

البقع الزرقاء بجسم الأطفال تنذر الإصابة بأمراض خطيرة

الرئيس نيوز

محافظ القاهرة يشرف على إزالة منطقة "عين الحياة"

وزير الكهرباء يبحث الانتهاء من تصنيع العدادت المطلوبة لشركات التوزيع

النيابة تحبس مدير "الصرف الصحي" بالجيزة بعد مصرع طفل داخل بالوعة

إزالة 29 حالة تعد على مجرى النيل في 5 محافظات

منوعات

عقار يؤدى إلى إصابة الأطفال بـ"متلازمة المستذئبين"

نصائح تجعل شريك حياتك يشعر بالتميز

أغرب الكهوف في العالم (صور)

رابط نتيجة الثانوية العامة 2019 الدور الثانى .. بالاسم ورقم الجلوس الآن

كشكول

8 سبتمبر.. المؤتمر العلمي السنوي لـ"تربية عين شمس"

اعتماد ١٢ مشروعًا بحثيًا بقيمة بقيمة ٧ مليون جنيه بجامعة طنطا

"المتيني" يتفقد الحرم الجامعي لجامعة عين شمس

طلاب "هندسة حلوان" يصممون قالب بلاستيك لانتاج زجاجة مياه على شكل باندل

إسلام سياسي

"الشباب المستقل" تدعو سجناء التيار الإسلامي بالانقلاب على قادة الإخوان

تقرير أمريكي: المستقبل للقاعدة في سوريا

شباب الإخوان يسخرون من محمد الجوادي لإشادته بجماعته الإرهابية

التفاصيل الكاملة لحرب "عاصم عبد الماجد" على قادة الإخوان


زيت وسكر

حبس مدير صرف صحى الجيزة على واقعة غرق طفل

لمواجهة التلوث البيئى.. تغطية المصارف الزراعية بالمحافظات

“الزراعة”: ضبط 9 طن لحوم ودواجن واسماك فاسدة

بالصور.. إضاءة شوارع حى المناخ بالطاقة الشمسية في بورسعيد

مقالات الرأي
جلال حمام
البحث العلمى.. كفاءات تحتاج إمكانيات
أحمد بهاء الدين شعبان
تحدى الإرهاب «4»
صفوت البياضي
أمراض مستعصية والأبحاث متوالية
ماجد حبته
الاستثمارات اليابانية.. أرقام وأحلام!
المزيد

الثقافة

جريمة ثقافية.. لماذا ينشر المركز القومى للترجمة كتابًا رجعيًا عن الحجاب؟

5 سبتمبر.. حفل إطلاق رواية "فتاة الفانيليا" بفندق شهرزاد

"ثقافة الطفل وخصائصها فى المجتمع" بثقافة بورسعيد

عروض فنية متنوعة بثقافة سوهاج

صفحتنا ع الفيس بوك