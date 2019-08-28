مدير الكرة بالأهلي يطمئن على البرنامج العلاجي لسعد سمير

عقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، جلسة مع سعد سمير، مدافع الفريق، للاطمئنان على حالته والتعرف على مدى التطور في برنامجه العلاجي والتأهيلي الذي يخضع له تمهيدًا للعودة من جديد إلى المشاركة في التدريبات الجماعية.



وواصل سعد برنامجه التأهيلي، اليوم الأربعاء، حيث قام بالجري حول الملعب، وتنفيذ بعض الفقرات ضمن البرنامج الذي يقوم بأدائه، تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بالنادي.



وأدى الأهلي تدريباته على ملعب التتش استعدادًا لمواجهة كانو سبورت في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا التي تقام في غينيا الاستوائية.



فيما اكتفى مروان محسن، مهاجم الأهلي، بالمشاركة في جزء من مران الفريق الذي أقيم، مساء اليوم، على ملعب التتش، ضمن استعدادات الفريق لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، وشارك مروان في الجانب البدني في بداية مران الفريق ثم استكمل تدريباته بجلسة منفردة في الجيم، وذلك ضمن البرنامج الذي يخضع له.



وواصل الأهلي تدريباته، مساء اليوم، والتي اشتملت على جانب بدني خفيف، فيما ركز الجهاز الفني على الجانب الفني والخططي استعدادًا لبطل غينيا.



وواصل رمضان صبحي، لاعب الفريق أداء برنامجه التأهيلي الذي يخضع له لتجهيزه للعودة من جديد إلى المشاركة الجماعية، وقام صبحي، بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية، على هامش مران الفريق الذي أقيم على ملعب التتش مساء اليوم، ويسعى محمد يوسف، المدير الفني المؤقت، إلى تجهيز جميع اللاعبين لمواجهتي كانو سبورت في دور الـ٣٢ من دوري الأبطال حيث تقام مباراة الذهاب في غينيا فيما تقام مباراة العودة في مصر.



وخاض باسم علي، الظهير الأيمن للفريق تدريبات منفردة، وقام باسم بالجري حول الملعب، وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية، تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل بالنادي.



وخاض محمد محمود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة خاصة للتصويب على المرمى، تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل بالنادي، وذلك ضمن البرنامج الذي يخضع له، لتجهيزه للعودة للمشاركة الجماعية.



وخاض محمود تدريبات تأهيلية، ثم شارك في فقرة منفردة للتصويب على المرمى، وذلك على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.



يذكر أن محمد محمود كان قد خضع إلى جراحة الرباط الصليبي في الفترة الماضية، وقطع شوطًا كبيرًا في طريق العودة للمشاركة الجماعية.

وأدى الأهلي مرانه، مساء اليوم، استعدادًا لمواجهة كانو سبورت، بطل غينيا الاستوائية، في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، والتي تقام هناك، فيما تقام مباراة العودة في القاهرة.