إطلاق صاروخ من غزة تجاه مستوطنات القطاع

انطلقت صافرات في مستوطنات بمحيط قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء، وسط سماع دوي انفجار في غلاف غزة، إثر قذائف أطلقت من القطاع.



وأوضحت القناة 13 العبرية في بيان أن صاروخ أطلق من شمال قطاع غزة وسقط في منطقة مفتوحة دون وقوع إصابات أو أضرار، وذلك وفق وكالة "شهاب" الفلسطينية.



كشفت وزارة الداخلية بغزة، عن تفجير انتحاريين نفسيهما بحاجزي الشرطة في غزة أمس، في هجومين إرهابيين استهدفا القوات الأمنية ما أسفر عن استشهاد 3 من عناصر الشرطة الفلسطينية.



وكشف الناطق باسم الوزارة إياد البزم في تصريحات اليوم، عن أنه تم التعرف على هوية الانتحاريين، كما تواصل الجهات الأمنية التحقيق لمعرفة الجهات التي تقف خلفهما.



وكشفت التحقيقات عن أن الانتحاري الأول كان يستقل دراجة نارية وفجر نفسه على حاجز الشرطة قرب مفترق الدحدوح في حي تل الهوا، فيما فجّر آخر نفسه في حاجز الساحل غربي غزة وذلك وفقا لداخلية غزة.



واعتبر البزم أن الجهة التي تقف خلف التفجيرين تتوافق مع الاحتلال الإسرائيلي في سعيه لخلط الأوراق، مؤكدا كشف بعض أهداف المنفذين، لكن التحقيق ما زال مستمرًا.



واستهدف تفجيران مساء أمس حاجزين للشرطة، ما أدى لاستشهاد 3 من عناصر الشرطة وإصابة آخرين.