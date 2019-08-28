علي أبو القاسم وفرح أحمد يتوجان بذهبيتين في منافسات الجمباز بدورة الألعاب الإفريقية

توج المصري علي أبو القاسم بالميدالية الذهبية بمنافسات جهاز الحلق للجمباز في دورة الألعاب الإفريقية المقامة بالمغرب.



وتوجت المصرية فرح أحمد بذهبية المتوازي المختلف الارتفاع وجاءت زينة إبراهيم في المركز الثاني لتحصد الميدالية الفضية في دورة الألعاب الإفريقية.



وكانت نانسي طمان حققت ذهبية حصان القفز وجائت فرح سيد في المركز الثاني والميدالية الفضية.