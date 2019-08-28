محافظ الدقهلية: تقديم 6956 طلب تقنين لأوضاع الأراضي حتى الآن

قال محافظ الدقهلية كمال شاروبيم، إنه تم تقديم 6956 طلب تقنين أوضاع الأراضي من قبل المواطنين في نطاق المحافظة حتى الآن، وتم قبول 1025 منها، مشددًا على ضرورة تكثيف العمل والانتهاء من إجراءات التقنين في أقرب وقت.



وأكد شاروبيم - خلال تفقده عمل منظومة الأملاك، اليوم الأربعاء - أهمية الإسراع في الرفع المساحي لكل المساحات المطلوب تقنينها، وأنه لن يتهاون في تقنين الأوضاع وتحصيل موارد الدولة، وأهمية أن تنتهي كافة الإجراءات لكافة الطلبات بأقصى سرعة.



وشدد على أن الدولة جادة في ملف تقنين الأوضاع والتصالح مع المواطنين، ولن تتهاون في تحصيل حقها، وأنها حريصة على مصلحة المواطنين بما لا يخالف القانون ولا يتسبب في إهدار الأموال وبما يحقق صالح الجميع.