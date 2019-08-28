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الثقافة

5 سبتمبر.. حفل إطلاق رواية "فتاة الفانيليا" بفندق شهرزاد

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 08:17 م
جريدة الدستور
ايهاب مصطفى
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يستضيف فندق شهرزاد حفل إطلاق رواية "فتاة الفانيليا" للروائية دينا السقا، والتي صدرت عن دار الهالة للنشر والتوزيع، وذلك يوم الخميس 5 سبتمبر في تمام الثامنة مساء.

الرواية تدور في إطار اجتماعي حول الأزمات النفسية التي تطرأ على الناس وكيفية النهوض بعدها، وتمر بكثير من التساؤلات من خلال طرح يتعمق في مناقشة الشخوص، كما تتطرق إلى الكثير من الأمور المحيرة في حياتنا والتي باتت تشكل علامات استفهام كبيرة.

يذكر أن دينا السقا كانت قد صرحت للدستور قبل وقت سابق أنها كتبت الرواية في سبعة شهور، وان فتاة الفانيليا سبقتها محاولات كثيرة في الانتاج الروائي، ولكن تعد هي الرواية الأولى التي نشرت، وأن الرواية تتم في المقام الأول بتعرية المجتمع وكشف الزيف الذي يشبه أقنعة ينتقل من وجه إلى وجه.
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