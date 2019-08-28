جنوب سيناء تستضيف أوائل الشهادة الإعدادية على مستوى الجمهورية
الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 08:17 م
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وافق خالد فودة محافظ جنوب سيناء، على استضافة 144 طالبًا وطالبة يمثلون أوائل الشهادة الإعدادية على مستوى الجمهورية، في الفترة من 31 أغسطس الجاري وحتى 5 سبتمبر المقبل؛ لزيارة المعالم الأثرية والتاريخية والدينية في المحافظة تكريمًا لهم ولتنمية روح الانتماء والولاء لدى الشباب.
وتشمل الزيارة -التي تقام بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم- زيارة حمام موسى بطور سيناء، وزيارة لمحمية رأس محمد، وزيارة عروض الدولفين وبعض الأماكن الترفيهية في شرم الشيخ، ومن المقرر أن يلتقي بهم المحافظ في نهاية زيارتهم ويكرمهم تشجيعًا لهم.
وتشمل الزيارة -التي تقام بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم- زيارة حمام موسى بطور سيناء، وزيارة لمحمية رأس محمد، وزيارة عروض الدولفين وبعض الأماكن الترفيهية في شرم الشيخ، ومن المقرر أن يلتقي بهم المحافظ في نهاية زيارتهم ويكرمهم تشجيعًا لهم.