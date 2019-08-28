جريمة ثقافية.. لماذا ينشر المركز القومى للترجمة كتابًا رجعيًا عن الحجاب؟

أعترف بأننى لا ألقى بالًا لهذه القضية.

همومنا أكبر من قطعة قماش.

وهذه الهموم لا تُفرق بين سافرة ومحجبة، متدين وغير متدين، هذا إذا اعتبرنا الحجاب مقياسًا للتدين بالأساس.

«ارتداء الحجاب من عدمه ليس موضوع الساعة، لا فى أفغانستان، حيث تعانى النساء تحت البرقع ويجدن بالكاد ما يرتدين من ملابس، ولا فى إيران مثلًا إذ ثمة اتفاق على الحجاب، بل المسألة فى التعامل مع المرأة كإنسان كامل».

غير أن قضية الحجاب تصر على اقتحامنا، أو بشكل أدق يصر البعض على إلقائها فى وجوهنا، بعد أن تحولت لـ«قضية سياسية» سواء هنا أو فى الغرب.

قبل أيام وقع بين يدى كتاب صدر مطلع أغسطس الجارى، عن المركز القومى للترجمة، بعنوان «الحجاب.. نساء يكتبن حول تاريخه وتقاليده وأبعاده السياسية» من تحرير جينفر هيث.

الكتاب، الذى تولى ترجمته وتقديمه ربيع وهبة، يقع فى ٢١ فصلًا، بقلم ٢١ كاتبة، تناولن الحجاب من كل الأوجه السياسية، والدينية، والتاريخية، والاجتماعية.

بعد أن فرغتُ من قراءة صفحاته، البالغة ٤٦٩ صفحة، شعرت بأنه صادر عن هيئة معنية بنشر الحجاب فى عموم الأرض، وليس عن مركز مهتم بالتنوير بالدرجة الأولى.

وهنا لا أعنى أن السفور امتداد طبيعى للتنوير، ولكن ما القيمة المضافة من نشر هذا الكتاب الذى يعلى، ربما من حيث لا يدرى ناشروه، من النظرة الدونية للمرأة التى هى أداة استثارة لا يستقيم إلا أن نغطيها.

هل تريدون دليلًا على ما أقول؟

تعالوا معًا نتعرف على بعض مما جاء فى هذا الكتاب.

الكذبة الأولى: النساء يصوِّتن للإسلاميين فى أى تجربة ديمقراطية بالعالم العربى

مهجة وهبة، أستاذ مساعد فى الأدب المقارن بجامعة أركانساس، ومؤلفة كتاب «التمثيلات الغربية للمرأة المسلمة: من السليطة إلى الجارية»، اختارت أن تقدم مقالها بهذه الكلمات: «إنه مثل جلدى الثانى. رقيق مثل المشيمة. يتحرك ويسبح معى. ثمة جمال وكرامة فى انسداله وانبساطه. إنه تاجى وقبلتى، رداء البهاء. مسراته معروفة لى، إن لم تكن معروفة لك».

كان هذا هو التمهيد.

ما الذى تراه «مهجة» من المشهد؟

تقول: «تعرضت النساء المسلمات للشد والنتش والإكراه والتدليس بسبب حجابهن، سواء من قبل الحكومات أو النخب الاجتماعية، ولم يحدث أبدًا أن كانت قصة المرأة التى أُجبرت على خلع الحجاب موضوعًا لغلاف مجلة (التايمز) أو سيدتى أو المجلات العربية الأسبوعية. فنحن دائمًا ما نضع قصة تلو الأخرى عن المرأة الفقيرة التى أُجبرت على الحجاب، على الرغم من أن المرأة التى تخلع الحجاب قسرًا ظلت هى الخبرة التى مرت بها مسلمات كثيرات فى القرن الماضى».

لم تتوقف أستاذة الأدب المقارن عند ما يحدث فى السعودية وإيران أو ما حدث فى أفغانستان، وقت حكم طالبان، واختارت فقط أن تذهب إلى تركيا حيث حرم الحجاب منذ صدور مرسوم كمال أتاتورك عام ١٩٢٥، وإلى إيران قبل الثورة حيث كان الحجاب ممنوعًا تحت حكم أسرة بهلوى، وإلى عراق صدام، وسوريا حافظ الأسد، حيث يعد ارتداء الحجاب غير قانونى فى المدارس العامة، وإلى تونس والجزائر، حيث تمزق قوى البوليس جسد المرأة ذات الحجاب، وحيث يمكن للشرطة سحلِك إذا كنت ترتدينه!.

أو حتى إلى مصر حيث كان الحجاب «دَقة قديمة» وموضع إدانة، منذ القرن التاسع عشر من المستعمرين الإنجليز، والليبراليين مثل قاسم أمين!.

وكان لافتًا هنا انتقادها الظاهر السينما المصرية من خمسينيات إلى سبعينيات القرن الماضى، حين لم تكن هناك امرأة واحدة محجبة إن لم تكن فلاحة فقيرة مسنة.

وبعد عرض واسع لآلام المحجبات المزعومة، مع تجاهل ما يحدث على الضفة الأخرى، دست «مهجة» السم فى العسل: «فى العالم العربى.. أصبح من الواضح أنه مع كل خطوة تجاه التحول نحو الديمقراطية، فإن النساء يصوتن أكثر وليس أقل، لصالح المرشحين الإسلاميين، وبالنسبة لكثير منهن، ومع أى خطوة نحو التحرر فى المجتمعات العربية، يبدى المزيد من النساء، وليس العكس، تبنيهن ارتداء الحجاب. أهؤلاء النسوة مجرد مجنونات بالدين؟ تعرضن لغسيل مخ؟ واقعات تحت سيطرة الرجال؟».

وفى النهاية كانت النصيحة الرقيقة من «مهجة» لـ«الحركة الإسلامية» بتجنب التحول إلى الصورة المقابلة لسياسات حظر الحجاب فى الأنظمة العلمانية حتى لا تفشل تجربتها!.

وهذه باربارا جولدان كاريل، أستاذة مساعدة فى جامعة نيويورك، حصلت على بكالوريوس الآداب فى الأنثروبولوجى من جامعة بنسلفانيا، تدخل إلى عالم الحجاب من باب منتسبى «طائفة الحسيديم» الذين يعيشون فى نيويورك، وهى طائفة يهودية يحرص نساؤها على الاحتشام فى الملبس أو تغطية الرأس بأغطية أو إيشاربات.

أما لماذا تحرص هذه الطائفة على الاحتشام؟، فلأن «إحدى المسئوليات التى نتحملها كيهود هو أن نُذكّر الناس بالمكانة المقدسة والفريدة للرجل، وإحدى الطرق لعمل ذلك هو أن نرتدى ونتصرف بأسلوب محتشم ومتواضع، فارتداء ملابس بطريقة كاشفة يجذب الانتباه للجسد، أم اللبس بطريقة محتشمة فيزيح التركيز عن الجسد، بل ويتيح للآخرين تركيز انتباههم على صفاتنا غير الجسدية مثل أفكارنا أو شخصياتنا».

طبيعى أن تسأل هنا: هل لا يكفى التخلف المحلى حتى نفتح باب الاستيراد أمام تخلف «طائفة الحسيديم»؟

لكن لا عليك، وواصل القراءة.

فى كتابه حول الحشمة، يحدد إسحق يعقوب فوكس مواصفات مقررة لحشمة المرأة الملتزمة بالتوراة، فيقول إن القانون يتطلب أن تكون الرقبة «من عظمة الرقبة إلى أسفل»، وأعلى الذراعين «حتى المرفق الكوع»، والفخذان والركبتان «عند الجلوس أو الوقوف» لجسد امرأة متزوجة أو غير متزوجة- مغطاة سواء فى الأماكن العامة أو الخاصة فى منزلها.

ويذهب «فوكس» إلى أنه، ووفقًا للقانون اليهودى، لا ينبغى للمرأة المتزوجة أن تظهر على الملأ بشعرها عاريًا، فهى مطالبة بوضع غطاء للرأس يخفى كل شعرها عن الرؤية، ومن السليم أن تتأكد من عدم بروز أو خروج أى خصلة أو أطراف من شعرها من هذا الغطاء.

هل نزيد؟

لنقرأ هذه الرواية لامرأة من «طائفة الحسيديم» فى أوروبا الشرقية أوائل القرن التاسع عشر، وهى تظهر «الأهمية القصوى للحشمة والالتزام الواقع على عاتق النساء الأكثر تدينًا وتشددًا للدفاع عن المقررات التوراتية الثمينة حول التغطية والمحافظة عليها حتى فى أقصى درجات الخطر، بغية التأكيد على الهوية الدينية»: «كانت هناك امرأة يهودية مضطهدة بسبب تدينها. وقد جرّوها عبر البلدة. وربطوها فى جواد، ساحلين إياها على الطريق. كانت تعرف أن هذا سيحدث لذا فقد ثبتت دبابيس فى جلدها بحيث لا ينفصل ثوبها عن جلدها حتى لا تفقد حشمتها»!

واستكمالًا لـ«استيراد التخلف»، نقرأ ما ترصده جانا هولى، أستاذ ورئيس قسم النسيج والملابس والتصميم الداخلى بجامعة ولاية كانساس، مانهاتن كانساس، التى نالت درجة الماجستير فى الآداب من جامعة ولاية أوكلاهوما، والدكتوراه من جامعة ميسورى، عن «طائفة الأميش»، وهى طائفة مسيحية تجديدية تتبع الكنيسة المنونية، ويعيش أفرادها فى ٢٢ مستوطنة بالولايات المتحدة وفى ولاية أونتاريو الكندية.

يتعلق الأميش، نساءً ورجالًا، بأغطية الرأس كجزء من تقاليدهم.

يقوم نسق الإيمان عند الأميش على العقيدة المسيحية، ومن ثم تنبثق تغطية الرأس من الإصحاح الحادى عشر فى رسالة بولس إلى أهل كورنثوس، الذى يملى على الرجال أن يكونوا حاسرى الرءوس فى صلاتهم، أما المرأة فينبغى أن تغطى رأسها فى جميع الأوقات حتى فى غير أوقات الصلاة!

ويوجد سببان وراء هذا الاعتقاد: الخضوع لله وللرجل، والسبب الثانى لأن الإنجيل يقول إن على النساء أن يصلين دون توقف.

ويصنع غطاء الصلاة لنساء الأميش من الأورجانزا السويسرى الأبيض، ولا بد أن يرتدينه دائمًا فى الأماكن العامة!

وليس بعيدًا عن ذلك ما نقرأه لـ«ديزيريه جى كوسلين»، وهى أستاذة مساعدة فى دراسات الموضة والنسيج فى معهد الموضة للتكنولوجيا، فى فصل تحت عنوان «لقد غطى أعماق روحى»، عن الحجاب فى أوروبا خلال القرون الوسطى، صدرته بوصية القس الإسبانى ليندر سيفيل: «لا ترتدين ملابس رائعة، أو شيئًا بثنيات، لأن العين لها فضول لما بان وما خفى، ولا ترتدين أثوابًا تنتفخ. احترسن من الملابس التى صُممت بعناية وبتكلفة باهظة، لأن ذلك من عناية الجسد، وهو الرغبة المتوحشة للعين. ارتدين ثيابًا تغطى الجسد، بلياقة عذراوية، وتقيكن البرد، وليس ثيابًا تحفز شهوة اللحم وتمكنها»!

مؤكد أن الشيخ ياسر برهامى يرقص الآن. مهجة وهبة، أستاذ مساعد فى الأدب المقارن بجامعة أركانساس، ومؤلفة كتاب «التمثيلات الغربية للمرأة المسلمة: من السليطة إلى الجارية»، اختارت أن تقدم مقالها بهذه الكلمات: «إنه مثل جلدى الثانى. رقيق مثل المشيمة. يتحرك ويسبح معى. ثمة جمال وكرامة فى انسداله وانبساطه. إنه تاجى وقبلتى، رداء البهاء. مسراته معروفة لى، إن لم تكن معروفة لك».كان هذا هو التمهيد.ما الذى تراه «مهجة» من المشهد؟تقول: «تعرضت النساء المسلمات للشد والنتش والإكراه والتدليس بسبب حجابهن، سواء من قبل الحكومات أو النخب الاجتماعية، ولم يحدث أبدًا أن كانت قصة المرأة التى أُجبرت على خلع الحجاب موضوعًا لغلاف مجلة (التايمز) أو سيدتى أو المجلات العربية الأسبوعية. فنحن دائمًا ما نضع قصة تلو الأخرى عن المرأة الفقيرة التى أُجبرت على الحجاب، على الرغم من أن المرأة التى تخلع الحجاب قسرًا ظلت هى الخبرة التى مرت بها مسلمات كثيرات فى القرن الماضى».لم تتوقف أستاذة الأدب المقارن عند ما يحدث فى السعودية وإيران أو ما حدث فى أفغانستان، وقت حكم طالبان، واختارت فقط أن تذهب إلى تركيا حيث حرم الحجاب منذ صدور مرسوم كمال أتاتورك عام ١٩٢٥، وإلى إيران قبل الثورة حيث كان الحجاب ممنوعًا تحت حكم أسرة بهلوى، وإلى عراق صدام، وسوريا حافظ الأسد، حيث يعد ارتداء الحجاب غير قانونى فى المدارس العامة، وإلى تونس والجزائر، حيث تمزق قوى البوليس جسد المرأة ذات الحجاب، وحيث يمكن للشرطة سحلِك إذا كنت ترتدينه!.أو حتى إلى مصر حيث كان الحجاب «دَقة قديمة» وموضع إدانة، منذ القرن التاسع عشر من المستعمرين الإنجليز، والليبراليين مثل قاسم أمين!.وكان لافتًا هنا انتقادها الظاهر السينما المصرية من خمسينيات إلى سبعينيات القرن الماضى، حين لم تكن هناك امرأة واحدة محجبة إن لم تكن فلاحة فقيرة مسنة.وبعد عرض واسع لآلام المحجبات المزعومة، مع تجاهل ما يحدث على الضفة الأخرى، دست «مهجة» السم فى العسل: «فى العالم العربى.. أصبح من الواضح أنه مع كل خطوة تجاه التحول نحو الديمقراطية، فإن النساء يصوتن أكثر وليس أقل، لصالح المرشحين الإسلاميين، وبالنسبة لكثير منهن، ومع أى خطوة نحو التحرر فى المجتمعات العربية، يبدى المزيد من النساء، وليس العكس، تبنيهن ارتداء الحجاب. أهؤلاء النسوة مجرد مجنونات بالدين؟ تعرضن لغسيل مخ؟ واقعات تحت سيطرة الرجال؟».وفى النهاية كانت النصيحة الرقيقة من «مهجة» لـ«الحركة الإسلامية» بتجنب التحول إلى الصورة المقابلة لسياسات حظر الحجاب فى الأنظمة العلمانية حتى لا تفشل تجربتها!.وهذه باربارا جولدان كاريل، أستاذة مساعدة فى جامعة نيويورك، حصلت على بكالوريوس الآداب فى الأنثروبولوجى من جامعة بنسلفانيا، تدخل إلى عالم الحجاب من باب منتسبى «طائفة الحسيديم» الذين يعيشون فى نيويورك، وهى طائفة يهودية يحرص نساؤها على الاحتشام فى الملبس أو تغطية الرأس بأغطية أو إيشاربات.أما لماذا تحرص هذه الطائفة على الاحتشام؟، فلأن «إحدى المسئوليات التى نتحملها كيهود هو أن نُذكّر الناس بالمكانة المقدسة والفريدة للرجل، وإحدى الطرق لعمل ذلك هو أن نرتدى ونتصرف بأسلوب محتشم ومتواضع، فارتداء ملابس بطريقة كاشفة يجذب الانتباه للجسد، أم اللبس بطريقة محتشمة فيزيح التركيز عن الجسد، بل ويتيح للآخرين تركيز انتباههم على صفاتنا غير الجسدية مثل أفكارنا أو شخصياتنا».طبيعى أن تسأل هنا: هل لا يكفى التخلف المحلى حتى نفتح باب الاستيراد أمام تخلف «طائفة الحسيديم»؟لكن لا عليك، وواصل القراءة.فى كتابه حول الحشمة، يحدد إسحق يعقوب فوكس مواصفات مقررة لحشمة المرأة الملتزمة بالتوراة، فيقول إن القانون يتطلب أن تكون الرقبة «من عظمة الرقبة إلى أسفل»، وأعلى الذراعين «حتى المرفق الكوع»، والفخذان والركبتان «عند الجلوس أو الوقوف» لجسد امرأة متزوجة أو غير متزوجة- مغطاة سواء فى الأماكن العامة أو الخاصة فى منزلها.ويذهب «فوكس» إلى أنه، ووفقًا للقانون اليهودى، لا ينبغى للمرأة المتزوجة أن تظهر على الملأ بشعرها عاريًا، فهى مطالبة بوضع غطاء للرأس يخفى كل شعرها عن الرؤية، ومن السليم أن تتأكد من عدم بروز أو خروج أى خصلة أو أطراف من شعرها من هذا الغطاء.هل نزيد؟لنقرأ هذه الرواية لامرأة من «طائفة الحسيديم» فى أوروبا الشرقية أوائل القرن التاسع عشر، وهى تظهر «الأهمية القصوى للحشمة والالتزام الواقع على عاتق النساء الأكثر تدينًا وتشددًا للدفاع عن المقررات التوراتية الثمينة حول التغطية والمحافظة عليها حتى فى أقصى درجات الخطر، بغية التأكيد على الهوية الدينية»: «كانت هناك امرأة يهودية مضطهدة بسبب تدينها. وقد جرّوها عبر البلدة. وربطوها فى جواد، ساحلين إياها على الطريق. كانت تعرف أن هذا سيحدث لذا فقد ثبتت دبابيس فى جلدها بحيث لا ينفصل ثوبها عن جلدها حتى لا تفقد حشمتها»!واستكمالًا لـ«استيراد التخلف»، نقرأ ما ترصده جانا هولى، أستاذ ورئيس قسم النسيج والملابس والتصميم الداخلى بجامعة ولاية كانساس، مانهاتن كانساس، التى نالت درجة الماجستير فى الآداب من جامعة ولاية أوكلاهوما، والدكتوراه من جامعة ميسورى، عن «طائفة الأميش»، وهى طائفة مسيحية تجديدية تتبع الكنيسة المنونية، ويعيش أفرادها فى ٢٢ مستوطنة بالولايات المتحدة وفى ولاية أونتاريو الكندية.يتعلق الأميش، نساءً ورجالًا، بأغطية الرأس كجزء من تقاليدهم.يقوم نسق الإيمان عند الأميش على العقيدة المسيحية، ومن ثم تنبثق تغطية الرأس من الإصحاح الحادى عشر فى رسالة بولس إلى أهل كورنثوس، الذى يملى على الرجال أن يكونوا حاسرى الرءوس فى صلاتهم، أما المرأة فينبغى أن تغطى رأسها فى جميع الأوقات حتى فى غير أوقات الصلاة!ويوجد سببان وراء هذا الاعتقاد: الخضوع لله وللرجل، والسبب الثانى لأن الإنجيل يقول إن على النساء أن يصلين دون توقف.ويصنع غطاء الصلاة لنساء الأميش من الأورجانزا السويسرى الأبيض، ولا بد أن يرتدينه دائمًا فى الأماكن العامة!وليس بعيدًا عن ذلك ما نقرأه لـ«ديزيريه جى كوسلين»، وهى أستاذة مساعدة فى دراسات الموضة والنسيج فى معهد الموضة للتكنولوجيا، فى فصل تحت عنوان «لقد غطى أعماق روحى»، عن الحجاب فى أوروبا خلال القرون الوسطى، صدرته بوصية القس الإسبانى ليندر سيفيل: «لا ترتدين ملابس رائعة، أو شيئًا بثنيات، لأن العين لها فضول لما بان وما خفى، ولا ترتدين أثوابًا تنتفخ. احترسن من الملابس التى صُممت بعناية وبتكلفة باهظة، لأن ذلك من عناية الجسد، وهو الرغبة المتوحشة للعين. ارتدين ثيابًا تغطى الجسد، بلياقة عذراوية، وتقيكن البرد، وليس ثيابًا تحفز شهوة اللحم وتمكنها»!مؤكد أن الشيخ ياسر برهامى يرقص الآن.



الكذبة الثانية: السيدات المحجبات أكثر تقوى خاصة اللاتى اعتنقن الإسلام حديثًا

ما رأيكم أن نذهب إلى الهند؟

روكسانا كامايانى جوبتا، درست الأنثروبولجى فى عدة كليات بالولايات المتحدة، وذهبت إلى الهند لدراسة الرقص والديانة الكلاسيكية الهندية، وهى ليست سماوية بالمناسبة.

عن قيمة «التحجب» بدأت «روكسانا» بقصة من الملحمة الهندية الدينية ماهابهارتا، وهى قصة دراوبادى، وهى زوجة صالحة فاضلة عندما يفقد زوجها مملكته ويخسرها هى أيضًا فى لعبة نرد، يحاول ابن عمه الشرير إهانتها ومن ثم إهانة الأسرة كلها بتعريتها!

كما فهمت تمامًا.

السفور هو قمة الإهانة!

لكن أى شكل للتحجب فى الهند؟

إنه «السارى»، ذلك الزى الذى ترتديه ملايين النساء، من العاملات فى حقول الأرز وخادمات المنازل فى المطابخ إلى موظفات البنوك، والإخصائيات الاجتماعيات، والطبيبات، والمهندسات، وصولًا إلى أنديرا غاندى نفسها حينما كانت رئيسة للوزراء.

النساء الهنديات يعملن، وينمن، ويغتسلن، ويتزوجن، ويمارسن الجنس، ويلدن، ويُحملن إلى أماكن حرق الجسد بعد الموت وهن مرتديات السارى، تقول «روكسانا».

فى الديانتين الهندوسية والبوذية تتجلى القدسية الإلهية فى كل من صيغتى الذكر والأنثى، وتحتفظ الطبيعة بمنزلة مقدسة، والأنوثة تتخفى مثل الطبيعة!

ما الذى يمثله السارى للأنثى الهندية؟

«يمد ارتداء السارى أجسادنا بإحساس فريد من الأمان: إحساس بأن تكونى ملفوفة، مربوطة، محاطة، بأن خبرتنا مثبتة داخل حدود آمنة، وقوتنا مجتمعة، ومركزة».

ما الذى يريده ناشرو هذا الكتاب؟

هل أخفق السلفيون فى تعريفنا بنظرتهم للمرأة حتى نستعين بـ«روكسانا»، التى ذهبت لتعلم الرقص ثم تقيأت، وكان أن نقل إلينا المركز القومى للترجمة ما أخرجته؟

لكن لنتعرف على نظرة أكثر دونية مع باميلا تايلور، كاتبة ومتحدثة عامة ذات اهتمامات واسعة، ومديرة ائتلاف الكاتبات الإسلاميات والمؤسسة المشتركة للمسلمات من أجل قيم تقدمية.

ارتدت «باميلا» الحجاب منذ نحو عشرين عامًا فور تحولها للإسلام، كإعلان واضح بأنها لا تريد للمجتمع أن يحكم عليها بناء على جسدها أو جمالها بل على أساس شخصيتها وأسلوبها وإنجازاتها، وفق ما تقول.

وبرغم دعوتها، ظاهريًا، لترك الحرية للمرأة فى أن تقرر أن ترتدى الحجاب أم لا، فإنها تغمز فى إيمان غير المحجبات من المسلمات، فـ«النساء المحجبات أكثر تقوى، خاصة اللاتى اعتنقن الإسلام حديثًا».

ولا تجد هذه «المسلمة الحق» حرجًا من الاعتراف بالسبب البراجماتى لارتدائها الحجاب: «يمكننى الدعوة لحق المرأة فى عدم ارتداء الحجاب دون أن يبدو هذا لأغراض شخصية، يمكننى المطالبة بإصلاح المجتمعات الإسلامية دون أى يضع أحد إخلاصى فى اعتقادى محل شبهات»!

وكما تقول «باميلا»: «الغاية تبرر الوسيلة أحيانًا».

أما مليحة مسعود، المولودة فى كراتشى بباكستان، وهاجرت إلى الولايات المتحدة فى عمر الثانية عشرة وترعرعت فى واشنطن ولها مقالات فى «الأهرام ويكلى»، فحكت عن تجربة زيارة القاهرة فى عدة مشاهد، كان من أبرزها مشهد أرادت من خلاله أن تدلل على العنصرية ضد الحجاب فى مصر!

«مليحة» الآن فى مكتبة سياتل العامة.

على طاولة مجاورة لها تجلس سيدتان من كبار السن يتحدثان عن فتاة تبلغ من العمر ست سنوات، رأتها إحداهما ترتدى حجابًا.

قالت إحداهما: لماذا يلبسن هذا الشىء؟

أجابتها صديقتها: هذا يتعلق بدينهن المسلم، سمعت أنه أمر صارم للغاية.

دفعت «مليحة» بمقعدها وانضمت لهما على الطاولة.

«بعد إذنكما؟»

«بالطبع، مرحبًا عزيزتى، انضمى إلينا من فضلك. يا له من ثوب رائع الذى ترتدينه، من أين حصلت عليه؟».

«إنه من الهند».

قالت السيدة ذات الشعر الفضى وهى تلكز صاحبتها: «آه. الهند. أنا أحب الطعام الهندى. ألا تحبينه؟».

«أردت أن أقول شيئًا».

«تفضلى».

«حسنًا، لا يمكننى قول هذا حقًا، لكننى سمعت ما كنتما تقولانه عن تلك الفتاة الصغيرة المحجبة، وأنا فقط..».

«أن تغطى طفلة صغيرة رأسها، يا له من أمر فظيع».

«نعم هو ليس أمرًا يسهل فهمه، لقد فهمته بصعوبة أنا أيضًا، فأنا أيضًا مسلمة. أتعرفين؟».

«لا لست كذلك».

«لا يمكن أن تكونى مسلمة».

«لكننى كذلك».

«حسنا ربما تكونين مسلمة لكنك لست أصولية مثل تلك الفتاة».

لا تقف أمام التعبيرات الواردة فى هذا الحوار الخيالى، ولا تفكر كثيرًا فأنا أقول لك لا مصريات يتحدثن بهذه الطريقة أصلًا، أو حتى يستخدمن كلمة «أصولية»، حتى وإن كانت إحداهن تحب الطعام الهندى، واسأل عن المراد من هذا الحوار.

وقبل أن تصل للإجابة تقول «مليحة»: «كان حجابى ملاذًا لىّ من النظرات المفترسة، والأرجح أنه صدّ عنى أخطارًا جسيمة. احتضننى فى محطات المترو. أدفأنى فى ليالى الشتاء الباردة، أثارنى ودغدغنى وبهرنى، وجعلنى أيضًا أضحك وأرقص وأتجهم وأشكو». ما رأيكم أن نذهب إلى الهند؟روكسانا كامايانى جوبتا، درست الأنثروبولجى فى عدة كليات بالولايات المتحدة، وذهبت إلى الهند لدراسة الرقص والديانة الكلاسيكية الهندية، وهى ليست سماوية بالمناسبة.عن قيمة «التحجب» بدأت «روكسانا» بقصة من الملحمة الهندية الدينية ماهابهارتا، وهى قصة دراوبادى، وهى زوجة صالحة فاضلة عندما يفقد زوجها مملكته ويخسرها هى أيضًا فى لعبة نرد، يحاول ابن عمه الشرير إهانتها ومن ثم إهانة الأسرة كلها بتعريتها!كما فهمت تمامًا.السفور هو قمة الإهانة!لكن أى شكل للتحجب فى الهند؟إنه «السارى»، ذلك الزى الذى ترتديه ملايين النساء، من العاملات فى حقول الأرز وخادمات المنازل فى المطابخ إلى موظفات البنوك، والإخصائيات الاجتماعيات، والطبيبات، والمهندسات، وصولًا إلى أنديرا غاندى نفسها حينما كانت رئيسة للوزراء.النساء الهنديات يعملن، وينمن، ويغتسلن، ويتزوجن، ويمارسن الجنس، ويلدن، ويُحملن إلى أماكن حرق الجسد بعد الموت وهن مرتديات السارى، تقول «روكسانا».فى الديانتين الهندوسية والبوذية تتجلى القدسية الإلهية فى كل من صيغتى الذكر والأنثى، وتحتفظ الطبيعة بمنزلة مقدسة، والأنوثة تتخفى مثل الطبيعة!ما الذى يمثله السارى للأنثى الهندية؟«يمد ارتداء السارى أجسادنا بإحساس فريد من الأمان: إحساس بأن تكونى ملفوفة، مربوطة، محاطة، بأن خبرتنا مثبتة داخل حدود آمنة، وقوتنا مجتمعة، ومركزة».ما الذى يريده ناشرو هذا الكتاب؟هل أخفق السلفيون فى تعريفنا بنظرتهم للمرأة حتى نستعين بـ«روكسانا»، التى ذهبت لتعلم الرقص ثم تقيأت، وكان أن نقل إلينا المركز القومى للترجمة ما أخرجته؟لكن لنتعرف على نظرة أكثر دونية مع باميلا تايلور، كاتبة ومتحدثة عامة ذات اهتمامات واسعة، ومديرة ائتلاف الكاتبات الإسلاميات والمؤسسة المشتركة للمسلمات من أجل قيم تقدمية.ارتدت «باميلا» الحجاب منذ نحو عشرين عامًا فور تحولها للإسلام، كإعلان واضح بأنها لا تريد للمجتمع أن يحكم عليها بناء على جسدها أو جمالها بل على أساس شخصيتها وأسلوبها وإنجازاتها، وفق ما تقول.وبرغم دعوتها، ظاهريًا، لترك الحرية للمرأة فى أن تقرر أن ترتدى الحجاب أم لا، فإنها تغمز فى إيمان غير المحجبات من المسلمات، فـ«النساء المحجبات أكثر تقوى، خاصة اللاتى اعتنقن الإسلام حديثًا».ولا تجد هذه «المسلمة الحق» حرجًا من الاعتراف بالسبب البراجماتى لارتدائها الحجاب: «يمكننى الدعوة لحق المرأة فى عدم ارتداء الحجاب دون أن يبدو هذا لأغراض شخصية، يمكننى المطالبة بإصلاح المجتمعات الإسلامية دون أى يضع أحد إخلاصى فى اعتقادى محل شبهات»!وكما تقول «باميلا»: «الغاية تبرر الوسيلة أحيانًا».أما مليحة مسعود، المولودة فى كراتشى بباكستان، وهاجرت إلى الولايات المتحدة فى عمر الثانية عشرة وترعرعت فى واشنطن ولها مقالات فى «الأهرام ويكلى»، فحكت عن تجربة زيارة القاهرة فى عدة مشاهد، كان من أبرزها مشهد أرادت من خلاله أن تدلل على العنصرية ضد الحجاب فى مصر!«مليحة» الآن فى مكتبة سياتل العامة.على طاولة مجاورة لها تجلس سيدتان من كبار السن يتحدثان عن فتاة تبلغ من العمر ست سنوات، رأتها إحداهما ترتدى حجابًا.قالت إحداهما: لماذا يلبسن هذا الشىء؟أجابتها صديقتها: هذا يتعلق بدينهن المسلم، سمعت أنه أمر صارم للغاية.دفعت «مليحة» بمقعدها وانضمت لهما على الطاولة.«بعد إذنكما؟»«بالطبع، مرحبًا عزيزتى، انضمى إلينا من فضلك. يا له من ثوب رائع الذى ترتدينه، من أين حصلت عليه؟».«إنه من الهند».قالت السيدة ذات الشعر الفضى وهى تلكز صاحبتها: «آه. الهند. أنا أحب الطعام الهندى. ألا تحبينه؟».«أردت أن أقول شيئًا».«تفضلى».«حسنًا، لا يمكننى قول هذا حقًا، لكننى سمعت ما كنتما تقولانه عن تلك الفتاة الصغيرة المحجبة، وأنا فقط..».«أن تغطى طفلة صغيرة رأسها، يا له من أمر فظيع».«نعم هو ليس أمرًا يسهل فهمه، لقد فهمته بصعوبة أنا أيضًا، فأنا أيضًا مسلمة. أتعرفين؟».«لا لست كذلك».«لا يمكن أن تكونى مسلمة».«لكننى كذلك».«حسنا ربما تكونين مسلمة لكنك لست أصولية مثل تلك الفتاة».لا تقف أمام التعبيرات الواردة فى هذا الحوار الخيالى، ولا تفكر كثيرًا فأنا أقول لك لا مصريات يتحدثن بهذه الطريقة أصلًا، أو حتى يستخدمن كلمة «أصولية»، حتى وإن كانت إحداهن تحب الطعام الهندى، واسأل عن المراد من هذا الحوار.وقبل أن تصل للإجابة تقول «مليحة»: «كان حجابى ملاذًا لىّ من النظرات المفترسة، والأرجح أنه صدّ عنى أخطارًا جسيمة. احتضننى فى محطات المترو. أدفأنى فى ليالى الشتاء الباردة، أثارنى ودغدغنى وبهرنى، وجعلنى أيضًا أضحك وأرقص وأتجهم وأشكو».