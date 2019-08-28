وزير خارجية تونس يبحث مع نظيره الياباني سبل تعزيز التعاون



على صعيد متواصل، وقع الجهيناوي مع نائب وزير الخارجية الياباني كنجي يامادا على تبادل رسائل حول هبة يابانية بقيمة ثلاثة ملايين دولار، ستخصص لاقتناء معدات مراقبة بتكنولوجيا يابانية متطورة، وتمثل هذه الهبة أحد أشكال الدعم الذي تواصل اليابان تقديمه لتونس في مجال مكافحة الارهاب.

بحث وزير الشئون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي مع نظيره الياباني تارو كونو سبل تعزيز التعاون بين البلدين، وتبادلا وجهات النظر بخصوص اهم المسائل ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في ضوء عضوية تونس غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي للفترة 2020-2021.وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية التونسية إن الوزيرين اتفقا - خلال اجتماعهما على هامش أعمال القمة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا "التيكاد7" المنعقدة حاليا باليابان - على مواصلة تبادل الدعم في المحافل الدولية وتكثيف التشاور بخصوص أهم القضايا المتعلقة بالتنمية والسلم، خاصة في إفريقيا والشرق الاوسط.وأضاف البيان، أن الجهيناوي نوه خلال اللقاء إلى المستوى الذي شهدته العلاقات الثنائية بين البلدين، وبالدعم الياباني المتواصل لتونس عبر عدد من المشاريع التنموية الهامة، مثل محطة توليد الكهرباء برادس ووحدة تحلية مياه البحر بصفاقس.