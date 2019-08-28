السيسى وزعماء التيكاد يشاركون فى حفل استقبال رسمى بيوكوهاما

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى حفل استقبال رسمى مساء اليوم، أقامه رئيس وزراء اليابان شينزو آبى وعمدة مدينة يوكوهاما للزعماء المشاركين بقمة التيكاد السابعة.



كان الرئيس السيسى ورئيس وزراء اليابان، افتتحا صباح اليوم قمة التيكاد السابعة التى تعقد تحت رئاستيهما بمدينة يوكوهاما خلال الفترة من 28 إلى 30 أغسطس.