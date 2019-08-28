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عالم

دعم التنمية وإنهاء النزاعات.. أبرز النتائج المنتظرة لـ"التيكاد"

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 07:04 م
جريدة الدستور
ألفت الكحلي
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"أتطلع لخروج قمتنا بنتائج ملموسة وقابلة للتطبيق من أجل دفع عجلة التعاون بين اليابان ودول الاتحاد الإفريقى".. هكذا بدأ الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمته التي ألقاها اليوم، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر طوكيو السابع للتنمية في إفريقيا.

وينتظر من القمة تحقيق عدة نتائج على مستويات مختلفة يمكن عرضها فيما يلي:

الجانب التنموي
يأتي الجانب التنموي على رأس اهتمامات دول القارة الإفريقية باعتباره أساس القضاء على الإرهاب وتحقيق فرص عمل للشباب بما يمنعهم من اللجوء للهجرة غير المشروعة، وهي الاستراتيجية التي أكدتها مصر مع توليها رئاستها الحالية للاتحاد الإفريقي.
وفي هذا الإطار، تتركز قمة التيكاد على الفرص والتحديات التي تواجهها العملية التنموية في القارة الإفريقية، حيث طالب الرئيس السيسي للاستثمار في القارة

تمويل عملية التنمية
في إطار المشاركة المعهودة لعدد من مؤسسات التمويل الدولية، فإنه من المقرر أن تضطلع هذه المؤسسات على الفرص الاستثمارية في القارة الإفريقية، سواء عن طريق الجلسات العامة، أو الجلسات الجانبية التي تعقد على هامش المؤتمر.
وفي هذا الإطار، طالب الرئيس السيسي، خلال كلمته، مؤسسات التمويل الدولية والقارية والإقليمية بأن تضطلع بدورها فى تمويل التنمية بإفريقيا، وتوفير الضمانات المالية لبناء قُدرات القارة بما يُسهم فى تعزيز التجارة وزيادة الاستثمار، مؤكدًا أن لكل قارة خصائصها، ولكل دولة خصوصيتها وظروفها، وأنه قد آن الأوان بأن تقدم مؤسسات التمويل الدولية أفضل شروط لتمويل جهود التنمية فى إفريقيا.
ويأتي قطاع البنية التحتية على رأس احتياجات القارة في عملية التنمية، وهو ما يمثل الأساس لتطبيق اتفاقية التجارة الحرة القارية التي تم التوقيع عليها مؤخرًا في ميامي عاصمة النيجر.

القضاء على النزاعات والإرهاب
باعتبارهها آفة القارة، تولي مصر والدول الإفريقية اهتمامًا بالغًا بالقضاء على النزاعات والإرهاب في عدد من دول القارة.
ومن المتوقع أن تتلقى مطالب الرئيس السيسي استجابة الدول المشاركة بدعم خطة إسكات البنادق فى كل أرجاء إفريقيا بحلول عام 2020، ودعم سياسة الاتحاد الإفريقى الإطارية لإعادة الإعمار والتنمية فى مرحلة ما بعد النزاعات، ومركز الاتحاد الإفريقى لإعادة الإعمار والتنمية فى مرحلة ما بعد النزاعات، والذى يعمل على تحصين الدول الخارجة من النزاعات ضد أخطار الانتكاس، وبناء قُدرات مؤسسات الدولة لتضطلع بمهامها فى حماية أوطانها ترسيخًا للاستقرار والسلام.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم الإعلان مؤخرًا عن استضافة مصر ومركز الاتحاد الإفريقى لإعادة الإعمار والتنمية فى مرحلة ما بعد النزاعات وهو ما يجري العمل عليه بالفعل في الوقت الحالي.
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