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جهاد الخازن يكتب: انتخابات إسرائيل

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 06:57 م
جريدة الدستور
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الكنيست المقبلة فى ١٧ من سبتمبر، والمنافسة بين ليكود، برئاسة الإرهابى بنيامين نتنياهو، وحزب الأزرق والأبيض، برئاسة رئيس الأركان السابق بينى جانتس. استطلاعات الرأى العام تجعل حظ كل من الفريقين قريبًا جدًا من الفريق الآخر.
قبل أشهر لم يستطع نتنياهو أن يؤلف حكومة، لذلك كانت الانتخابات المقبلة، وما نعرفه جميعًا هو أنه فى تاريخ إسرائيل «أو احتلال اليهود فلسطين» لم يفز أى حزب بغالبية تكفى أن يؤلف وحده حكومة.
الانتخابات المقبلة لن تكون حاسمة، وإذا لم يتفق رؤساء الأحزاب الأساسية على مخرج فستكون هناك انتخابات أخرى خلال أشهر. فى غضون ذلك الشلل السياسى سيحرم إسرائيل من موارد طبيعية «وأمريكية» معروفة.
الحل وهو غير وارد فى يدى أفيجدور ليبرمان، رئيس حزب إسرائيل بيتنا، وهو رفض أن ينضم إلى حكومة يؤلفها نتنياهو بعد الانتخابات الأخيرة، فكان أن مجرم الحرب نتنياهو لم يستطع أن يشكل حكومة، فكانت الانتخابات المقبلة.
فى انتخابات أبريل الماضى حصل كل من ليكود والأزرق والأبيض على ٣٥ مقعدًا فى برلمان إسرائيل الذى يضم ١٢٠ مقعدًا. والأحزاب الصغيرة لعبت دورًا فى مفاوضات تشكيل حكومة جديدة، إلا أن ليكود وحلفاءه بقوا ومجموعهم ينقص مقعد واحد عن الفوز بغالبية برلمانية.
الأحزاب الفلسطينية شكلت قائمة واحدة باسم القائمة المشتركة، كما فعلت مرة واحدة فى السابق، ولها تأثير فى معركة تأليف حكومة بعد الانتخابات المقبلة، إلا أن تأثير الإرهابى ليبرمان أكبر، وهو وعد بتأييد رئيس وزراء يقود إسرائيل على رأس «حكومة ليبرالية» تعمل لوحدة وطنية.
يرأس القائمة المشتركة الفلسطينية أيمن عودة، وهو قال إن سياسة القائمة ستكون الإطاحة بنتنياهو. هو قال إنه إذا جاء إليه جانتس وقال إنه سيشكل حكومة تعمل للسلام والمساواة فإن القائمة المشتركة ستساعده.
فى غضون ذلك قال أحمد غنيم، نائب وزير الحكومة المحلية فى السلطة الوطنية، إن الحكومة ستمنح رخصًا للبناء فى المنطقة سى من الضفة الغربية، وهى منطقة تحت إشراف إسرائيل المدنى والعسكرى.
فى الشهر الماضى أعلن الرئيس محمود عباس أن السلطة أوقفت جميع الاتفاقيات مع إسرائيل بعد أن هدمت قواتها المسلحة مبانى فى المنطقة ألف من القدس المحتلة.
غنيم قال إن السلطة الوطنية تعمل بموجب اتفاقيات أوسلو لسنة ١٩٩٣ التى منحت السلطة مناطق كبيرة من الضفة الغربية بعد ١٨ شهرًا من الانتخابات الوطنية الفلسطينية سنة ١٩٩٦.
إسرائيل وافقت قبل أيام على منح ٦٠٠٠ رخصة بناء للفلسطينيين فى مناطق يحتلها مستوطنون من الضفة الغربية. كان هناك ارتباك فى البداية، لأن إسرائيل رفضت بناء الفلسطينيين مساكن لهم فى المنطقة سى، التى تشكل أكثر من ٦٠ فى المائة من الضفة الغربية وإسرائيل نالت حق التصرف فيها بموجب اتفاقيات أوسلو.
إسرائيل تحاول أن تبدو «إنسانية» فى عملها هذا لتشجيع قبول عرض السلام الذى حمله مبعوث السلام الأمريكى جاريد كوشنر إلى المنطقة. هذا كلام، والفلسطينيون لن يقبلوا عرض كوشنر مهما كانت الضغوط الأمريكية.
نقلًا عن «الحياة» اللندنية
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