أغرب الكهوف في العالم (صور)

يضم الكثير من المناطق السياحية كهوفًا فريدة وغريبة، وتتميز بأسرارها المذهلة.



بحسب صحيفة ميرور أونلاين البريطانية نستعرض كهوف ذات أشكال مميزة وتعتبر مواقع جذب سياحي شائعة

كهف بيناغيل بالبرتغال.

يقع هذا الكهف المبهر، قرب شاطئ بحري في منطقة بيناجيل في البرتغال، يمكن للسياح الوصول إلى الكهف عبر رحلات منظمة بالقارب.

الكهف الأزرق، بكرواتيا

يقع الكهف الأزرق في جزيرة بيشيفو الكرواتية، ويتميز بلونه الأزرق الأثيري الناجم عن انكسار الضوء من خلال فتحة مغمورة في الكهف. لا يمكن الوصول إلى الكهف إلا بالقارب.

كهوف كارلسباد في الولايات المتحدة الأمريكية

تقع في ولاية نيو مكسيكو التي تعد موطنًا لأكثر من 119 كهفا، وتمثل محمية كارلسباد الطبيعية أغنى منطقة كهوف في العالم.

الكهوف الكريستالية بآيسلندا

تقع هذه الكهوف في الأنهار الجليدية الآيسلندية، ما يجعل منظرها خلابًا. ويمكن الوصول إليها عبر جولات مع مرشدين مختصين.

كهف فينغال في اسكتلندا

تشكلت أعمدة الكهف الصخرية سداسية الأبعاد منذ ملايين السنين بسبب الانفجارات البركانية. يقع الكهف في جزيرة ستافا غير المأهولة، ويمكن زيارة الجزيرة والوصول إلى الكهف سيرًا على الأقدام.

كهف فرايا ناخون في فيتنام

يضم هذا الكهف العملاق حفرة على السطح مليئة بالأشجار الخضراء الكثيفة. داخل الكهف يمكنك أن تجد جناحًا يبعد 400 مترًا فقط عن الشاطئ. يمكن الوصول إلى الكهف سيرًا على الأقدام.

كهوف باتامبانغ في كمبوديا

تقع هذه التكوينات الطبيعية الجميلة عند سفح جبل بنوم سامبيو. ويتجمع السياح في الموقع كل يوم عند الغسق، لمشاهدة آلاف الخفافيش الخارجة من شقوق الكهف.