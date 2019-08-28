رئيس بوليفيا يشارك في إخماد حرائق الأمازون

انضم رئيس بوليفيا إيفو موراليس إلى رجال الإطفاء للمساعدة في إخماد حرائق غابات الأمازون.



وأفادت فضائية "روسيا اليوم، بأن حكومة بوليفيا أعلنت تسيير طائرة عملاقة "الصهريج الجوي"، للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات التي اجتاحت مساحات واسعة من البلاد.



وبلغ حجم المساحة في بوليفيا التي دمرتها الحرائق حتى السبت الماضي 950 ألف هكتار وفقا للأرقام التي أعلنتها السلطات.

