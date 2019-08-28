خالد جلال: نحارب فى «سينما مصر» محاولات إفقادنا الذاكرة الوطنية

أول نصيحة قدمتها للمشاركين فى عرض «سينما مصر» أننا لسنا مونولوجستات



زوجتى علا وحورية سليم ونهاد صليحة أكثر النساء تأثيرًا فى حياتى



أحلم بتقديم «My Fair Lady» وأتمنى عرض «أوليفر تويست» للأطفال فى الفترة المقبلة



لا ينشغل المخرج الكبير خالد جلال فى عالمه المسرحى إلا بقضايا الوطن، هو مسكون به، مهموم بأوجاعه وبأزماته لكنه لا يستسلم، بل يحارب من خلال أعماله كل المحاولات التى تسعى إلى تشويه تاريخنا وثقافتنا ووعينا بالجمال.

فى عرضه «سينما مصر»، يخوض «جلال» مغامرة جديدة، إذ يقدم مع ٦٧ نجمًا من طلاب مركز الإبداع الفنى بالأوبرا، مشاهد من السينما المصرية عبر تاريخها، مركزًا تحديدًا على الأعمال التى تناولت أزمة «فقدان الذاكرة»، التى عالجتها الشاشة الفضية فى كثير من الأعمال، ومن هذا الخط الدرامى يبدأ معركته مع محاولات إفقادنا ذاكرتنا الوطنية وهويتنا الثقافية.

«الدستور» التقت خالد جلال، فى حوار كشف خلاله عن تفاصيل وكواليس العرض الجديد، وسبب تخليد السينما المصرية على خشبة المسرح، وتحدث عن طبيعة عمله مع الدفعات الجديدة بمركز الإبداع، خاصة بعد تشجيع الرئيس عبدالفتاح السيسى شباب المركز وحضوره عرض «سلّم نفسك».







■ لماذا اخترت تكريم السينما على المسرح وجعل فيلم «الليلة الأخيرة» الرابط الأساسى للعرض؟

- عادة أختار الخط الدرامى الذى يربط الأحداث فى عروض مركز الإبداع، وذلك بعيدًا عن الطلاب، لكن أثناء تحضيرات «سينما مصر» طلبت من الطلاب تجميع مشاهد السينما التى تتناول أزمة فقدان الذاكرة، وفوجئت بأفلام كثيرة لنجوم كبار، ووقع الاختيار على فيلم «الليلة الأخيرة» لفاتن حمامة ومحمود مرسى وأحمد مظهر وكمال ياسين، ليكون الرابط بين مشاهد العرض، باعتبار أن «نادية» أو فاتن حمامة هى السينما المصرية، وتتحول إلى صورة الوطن وذاكرته، وركزنا على إبراز أن هناك من يستفيد من محاولة فقدان الوطن ذاكرته، بينما هناك من يحاول إعادة الذاكرة إليه وإنعاشها.

■ من أين جاءت فكرة تكريم صُناع أفلام الزمن الجميل؟

- تكريم صُناع الأعمال السينمائية المؤثرة والممتعة هدفه توجيه رسالة إلى الجميع بأن من يقدم عملًا محترمًا سيظل فى ذاكرة التاريخ، وأفتخر بتكريم هذه الأسماء، وكنت سعيدًا جدًا وأنا أكرم اسم «رياض القصبجى»، وتسليم التكريم لنجله ليرى عظمة ما قدمه والده، وأتمنى أن أنال تكريمًا مثل هذا فى أحد الأيام.

■ لماذا وصل عدد المشاركين فى «سينما مصر» إلى ٦٧ ممثلًا؟

- يتقدم طلاب كثيرون إلى مركز الإبداع طوال الوقت، لكن عددهم يقل بالتدريج بسبب التدريبات الشاقة، وفى مسرحية «قهوة سادة»، شارك عدد كبير من الطلاب، وصل إلى ٣٦ ممثلًا، لكن فى العرض الحالى العدد تجاوز بفارق كبير العروض السابقة، وأعتقد أن ذلك يرجع إلى أن مركز الإبداع نال أكبر تقدير بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رفقة ولى عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان، وهذا ما عزز أحلام طلاب المركز ومنحهم دافعًا للاستمرار واستحقاق التقدير، وبالتالى جذب الشباب إلى المركز، وأصبح الطلاب يبحثون عن التقدير المعنوى الذى بات أكبر وأهم لديهم من النجومية والشهرة.

■ ما النصائح التى وجهتها للمشاركين لتفادى فخ تقليد الفنانين الكبار أثناء العرض؟

- أول نصيحة قدمتها إليهم أننا لسنا مونولوجستات، لأن المونولوجست يقدم الشخصية بشكل كاريكاتيرى، بينما الممثلون فى ورشة مركز الإبداع من المفترض أن يفكروا فى طبيعة الشخصية وأسلوب تفكيرها، وإذا كنا نعمل على تقديم شخصية جادة وأضحكتنا فإننا نلغيها على الفور. وطالبت الممثلين بالتركيز مع المشاهد وتكرار سماعها، ليصلوا إلى أسلوب الممثل الأصلى، وإذا شاهدت إيمان غنيم، وخالد الشامى، ستجد الثنائى لا يشبهان فاتن حمامة ولا عمر الشريف، ولكن إذا أغمضت عينيك ستجد نفسك أمام «عمر» و«فاتن» من أسلوب الكلام.

■ هل تتوقع نجاح أبطال المسرحية مستقبلًا؟

- خبرتى فى هذا العمل ولله الحمد كبيرة جدًا، وهذه المجموعة من أفضل الدفعات التى خرجت من مركز الإبداع، وأعتقد أنها ستكون مؤثرة فى الحركة الفنية.

وكل الدفعات السابقة أخرجت لنا نجومًا كبارًا. فمثلًا أول دفعة خرج منها بيومى فؤاد، ونضال الشافعى وغيرهما، وثانى دفعة خرج منها محمد فراج، وهشام إسماعيل، وكذلك دفعة «بعد الليل» التى خرج منها محمد عز ومحمود الليثى ونور قدرى وتونى ماهر، كما أن أبطال «مسرح مصر» جميعهم خرجوا من عندى، أما المجموعة الحالية «ففيها لاعيبة حرّيفة» بلغة كرة القدم، ذلك لأننى اخترتهم بدقة شديدة.

■ لماذا لا تؤسس مسرحًا خاصًا بك يحمل اسمك؟

- لأننى أهتم بفن المسرح وقضايا الوطن أكثر من اهتمامى باسم خالد جلال، وستجد أن كل عروضى تتناول قضايا وطنية مهمة، وكان من الممكن أن أقدم أعمالًا كوميدية، أو أى شىء آخر، لكن هذا ملفى وشغلى الشاغل، ولا أنسى جملة قالها مهندس الديكور فوزى العوامرى «من يشاهد هبوط اضطرارى، ثم قهوة سادة، ثم بعد الليل، ثم سلّم نفسك، سيعرف تاريخ مصر من ٢٠٠٣ حتى ٢٠١٩ بعيون شبابها».

وخلال مسيرتى فى مركز الإبداع تلقيت عروضًا كبيرة ومغرية جدًا، خاصة وقت تقديمى عرض «قهوة سادة» ولكننى رفضت.

■ هل تخطط للسفر بعرض «سينما مصر» إلى الخارج؟

- بالفعل نخطط لذلك، ولكننا سنعد نسخة مكثفة من العرض، كى يسافر ٣٠ فنانًا فقط من المشاركين، نظرًا لصعوبة سفر هذا العدد الضخم من الفنانين.

■ كيف ترى إقبال الجمهور على المسرح بشكل عام؟

- كان عرض «قهوة سادة» نقطة فارقة فى تاريخ المسرح الحديث، لأنه كان أول العروض المسرحية التى تطلب القنوات الفضائية شراءه بالاسم، وأعلن عنه على جميع الكبارى والطرق كـ«أجرأ كوميديا سياسية فى الوطن العربى»، وكان أول عرض يشهد أعدادًا متزايدة لشرائه وعرضه ٣٦٥ ليلة فى عامين متتاليين، وفى كل ليلة يقدم مرتين فى الساعة الثامنة والعاشرة مساءً، لذلك يعد نقطة فارقة فى تاريخ المسرح الحديث.

قبل «قهوة سادة» كانت هناك عروض عظيمة جدًا على المسرح التجارى، ثم بدأ يدخل التليفزيون ليخطف النجوم من المسرح، حتى كاد يتوقف بسبب عدم قدرة المنتجين على دفع أجور عالية للنجوم مثل التليفزيون، وتوقف أغلب الفنانين عن العمل المسرحى ماعدا الدكتور يحيى الفخرانى، الذى ظل مستمرًا فى تقديم الأعمال المسرحية.

وعادت الناس تهتم بالمسرح مرة أخرى بعد تقديم «قهوة سادة»، وحينها قرر المخرج شريف عرفة والمنتج طارق نور تقديم مسرح مصور بحضور الجمهور، وقدمنا برنامجًا مسرحيًا يحمل اسم «من غير مقص»، وكان عبارة عن عروض مدتها ٢٠ دقيقة، شارك فيها نجوم كبار، مثل بيومى فؤاد وهشام إسماعيل، وخرج هذا البرنامج بشكل مبدع، وتخرج فيه نجوم كبار، لتبدأ مرحلة تقديم العروض المسرحية المصورة بحضور الجمهور، مثل «مسرح مصر».

كما بدأ القطاع العام فى استعادة قوته مؤخرًا، وقدم عروضًا مهمة مثل «يوم أن قتلوا الغناء»، و«ليلة من ألف ليلة» وحاليًا يعرض «المتفائل»، وغيرها بحضور جماهيرى كامل العدد يوميًا.

■ ما أقرب عروضك المسرحية إلى قلبك؟

- «قهوة سادة» عرض له مكانة عظيمة فى قلبى، لأنه ليس عرضًا عاديًا بل أسطوريًا، لم أتخيل حجم الأسماء الكبيرة التى شاهدته فى مصر والوطن العربى، فأى ضيف مهم كان يأتى إلى مصر حينها كان يطلب مشاهدة العرض، وفى ذلك الوقت انتشر سؤال: «هل شاهدت قهوة سادة؟» فى جميع الأوساط. وعندما قررنا إعادة تقديم العرض بعد ١٠ سنوات، على خشبة المسرح القومى، أغلقت منطقة العتبة بالكامل بسبب التوافد الجماهيرى.

ولا أنسى الشرف العظيم الذى حصلنا عليه من عرض «سلّم نفسك» بسبب مشاهدة رئيس الجمهورية له، فهذا وسام كبير لنا ويجعله من أهم العروض التى قدمناها.

■ ما النص المسرحى الذى تتمنى تقديمه؟

- لدىّ أحلام كثيرة منذ صغرى، ومنها حلمى بتقديم «my fair lady» التى تم تقديمها على المسرح العربى باسم «سيدتى الجميلة»، وهى مسرحية موسيقية غنائية رائعة، ولكننا هنا أمام أسطورة حققت نجاحًا تاريخيًا وتعتبر تحديًا كبيرًا، أما للأطفال فأتمنى تقديم «أوليفر تويست»، التى عملت عليها لفترة ولكننى توقفت لانشغالى بأعمال أخرى.

■ ماذا عن «الكيميا» بينك وبين الفنانة ياسمين عبدالعزيز؟

- «ياسمين» ابنتى، وتعاونت معها فى أكثر من عمل سينمائى ودرامى، وجميعها حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، وأرى أن ما تقدمه «ياسمين» لا يمكن لأى فنانة أخرى تقديمه، فطالما تحدت نجوم الشباك فى مواسم الأعياد وغيرها، وكانت تتفوق عليهم، كما اتجهت مؤخرًا للتليفزيون ونجحت فيه، وإذا سمحت لنفسها بتقديم مسرح أعتقد أنها ستحقق نجاحًا عظيمًا.

■ من أيقونتك الفنية؟

- كرم مطاوع هو الأيقونة بنسبة لى فى كل شىء، فى الفن والهيبة والوقار، وكانت دفعتى عندما تراه يمر من أى مكان فى المعهد تقف حتى وإن لم يسلم على أحد منا، كما أنه كان مبتكرًا ومبدعًا، وأتذكر أن مشروع تخرجنا كان تحت إشرافه وكان عن فلسفة القناع، واكتسبنا منه كيفية تقديم أعمال يتقبلها ويتفهمها الجميع.

■ هل كان لنشأتك وسط عائلة مثقفة دور فى تشكيل اتجاهك الإبداعى؟

- ضمت عائلة والدى شعراء كبارًا على رأسهم الكاتب أحمد بهجت، والشاعر أحمد شفيق كامل مؤلف أغنية «وطنى حبيبى الوطن الأكبر»، والكاتب الكبير رشاد رشدى، أحد أهم أدباء المسرح، و«ماما لبنى»، رئيس تحرير مجلة سمير، وكل هؤلاء كان لهم دور كبير فى نشأتى، وأتذكر أن كل منزل من منازل العائلة كانت توجد به مكتبة، ما دفعنى لقراءة الكثير من الروايات والكتب المهمة فى مرحلة الطفولة التى شكلت خيالى.

■ ما دور النساء فى مسيرتك ونشأتك؟

- هناك أكثر من سيدة كان لها تأثير كبير علىّ، والبداية من زوجتى «علا»، فهى تدير أى عمل أقدمه، و«أنا شغلى صعب»، وأيضًا حورية سليم، وهى من جيل الأربعينيات، وتعلمت فى منزلها كل شىء، الأدب والشعر والعزف والموسيقى، وكانت تتمتع بذائقة أدبية رائعة، وتعتبر سبب تعلقى بالقراءة فى مرحلة الطفولة.

وكذلك الناقدة الكبيرة الراحلة نهاد صليحة، فهى صاحبة فضل كبير علىّ، إذ أقنعت والدتى بالتحاقى بمعهد الفنون المسرحية، إضافة إلى السيدات منحة البطراوى، وعبلة الروينى، وآمال بكير، ومؤخرًا سميحة أيوب التى تجمعنى بها كيميا خاصة، ويوجد بيننا مشروع مسرحى بعنوان «فنجان قهوة» لكاتب عراقى، ويشارك فيه عبدالرحمن أبوزهرة، ومن المقرر أن يعرض على المسرح القومى.



لماذا تنشغل بصناعة النجوم؟

- «نفس اللى خلّى الفراعنة يبنوا الأهرامات». فما يخلد الإنسان هو منجزه الذى يقوم ببنائه ليصبح امتدادًا له، وحتى وقتنا هذا يعرف الجميع أن مكتشف فيروز هو أنور وجدى، ومكتشف عادل إمام هو فؤاد المهندس، ولذلك أعمل فى مركز الإبداع على اكتشاف وصناعة النجوم.





