انقراض 4 أنواع من الأسماك في بحيرة قارون

كشف تقرير صادر عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن حركة الصيد في بحيرة قارون بالفيوم شبه متوقفة تماما لعدم وجود أسماك، وهاجر الصيادون إلى كفر الشيخ والسويس وأسوان.



وأشار التقرير إلى أن البحيرة تعاني من التلوث الذي تسبب في انقراض ٤ أنواع من الأسماك، بسبب ارتفاع نسبة الملوحة إلى ٤١ درجة، في حين أن النسبة الطبيعية لها ٢٩ درجة.



وأوضح التقرير أن بحيرة قارون لا يعمل بها سوى ١٠٠٠ صياد من كبار السن، على ٣٠٠ مركب من أصل ٦٠٠، مشيرا إلى أن ٨٠ من الصيادين هجروا البحيرة إلى محافظات أخرى، والبعض الآخر ترك مهنة الصيد إلى حرف أخرى.



وتابع التقرير أن هناك شكوى من حشرة "الإيزوبود" التي تتغذى على الأسماك وتؤدي إلى نفوق عدد كبير منها.



وأضح أن لجنة من الثروة السمكية أخذت عينات من البحيرة والحشرة المنتشرة التي تتغذى على الأسماك، لإيجاد حل لهذه الظاهرة التي تهدد الأسماك في بحيرة قارون، إلى جانب ارتفاع نسبة الصرف الزراعي والصناعي في البحيرة.