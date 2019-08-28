منظومة النظافة الجديدة.. حلم يتحول إلى حقيقة

عقودُ كثيرة عانت فيها مصر من تراكمات القمامة في مختلف الشوارع والحدائق والميادين الرئيسية، حتى باتت عائقًا يواجه التنمية ويؤثر على تحقيقها، ويتسبب في تشوية شكل مصر، وغياب النسق الحضاري عنها.



وخلال الأربع سنوات الماضية وضعت الدولة، خطة جديدة للنهوض بالنظافة والقضاء على القمامة، متمثلة في منظومة جديدة للنظافة تمتلك القضاء على تراكمات القمامة وتعيد الشكل الحضاري لمصر، من خلال تنظيف الشوارع والميادين العامة.



بدأت التنمية المحلية في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة إيجاد منظومة جديدة للنظافة، بعقد العديد من الاجتماعات واللقاءات، التي جمعت كافة الجهات المعنية، والتي أسفرت عن الانتهاء من كافة البنود والتصورات الخاصة بالمنظومة، للبدء في إعلانها قريبًا.



وتستعد محافظات مصر، خلال الفترة المقبلة، في الإشراف الفعلي على منظومة النظافة، الجديدة، عقب لقاءات كثيرة جمعت المحافظين، ببعض شركات الخاصة العاملة في قطاع النظافة، والاستفادة من بعض أفكارهم، للعمل بقوة نحو ايجاد منظومة جديدة للنظافة، والاستقرار على البنود الواجب توافرها في تلك المنظومة الوطنية المرتقب إعلانها بشكل نهائي.



وتتميز منظومة النظافة الجديدة، باشتمالها على 3 محاور رئيسية، يستعرض الدستور، في السطور الآتية، البرامج التنفيذية للمنظومة الجديدة للنظافة، ويأتي على رأسها إغلاق المقالب العشوائية، وإنشاء مدافن صحية، تعيد لمصر جمالها، وتضمن التخلص الآمن من تراكمات القمامة وتحافظ على البيئة.



ويعد إنشاء مدافن صحية في المحافظات، أحد أهم أساسيات منظومة النظافة الجديدة، لما ستقدمه من خدمات عامة للمواطنين، والبيئة، تحديدا عقب التنسيق مع وزارةة البيئة، للتخلص الآمن من القمامة بهذا الشأن.



وبحسب تقارير وزارة التنيمة المحلية، فإنه تم إغلاق57 مقلبًا عشوائيًا، وإنشاء 92 محطة وسيطة منها 36 ثابتة و56 متحركة، وإنشاء 59 مدفنا صحيا آمنا بأحجام مختلفة وفقًا لدراسة الاحتياجات بالمحافظات من خلال الهيئة العربية للتصنيع، ورفع كفاءة وإنشاء 70 خطًا للتدوير ومعالجة المخالفات من خلال وزارة الإنتاج الحربى.



أما المحور الثاني، الذي تعتمد عليه، منظومة النظافة الجديدة، يتمثل في: مشاركة القطاع الخاص والجمعيات الأهلية.

يعد القطاع الخاص، والجمعيات الأهلية، أحد أهم أساسيات تحقيق التنيمة، لما لهم من دور حقيقي، في المشاركة المجتمعية، لإحداث نقلة نوعية في منظومة النظافة الجديدة.



شهدت وزراة التنمية النمحلية، خلال الفترة الماضية، العديد من البروتوكولات، والاتفاقيات والاجتماعات من عدد من أصحاب الشركات الخاصة والجمعيات الهلية، العاملة في مجال النظافة، بهدف تبادل الخبرات، والتوصل إلإلى منظومة حقيقية للنظافة.



كما يشتمل المحور الثاني أيضا على، توقيع عقود تشغيل عمليات الجمع السكنى والنقل ونظافة الشوارع بالمحافظات بمشاركة شركات القطاع الخاص ومتعهدي الخدمة والجمعيات الأهلية وجميع المعنيين، بالإضافة لعقود تشغيل المدافن الصحية الجديدة من خلال إداراة متخصصة بمشاركة القطاع الخاص.



أما المحور الثالث، الخاص بمنظومة النظافة، يتمثل في: المبادرات المجتمعية

تعد المبادرات المجتمعية، أحد أدوات منظومة النظافة الجديدة، حيث تتضمن المنظومة في مضمونها، ضرورة وجود مبادرات مجتمعية، تعمل الوزارات، والمحافظات على تبنيها، لتحقيق المرجو منها.



واستطاعت وزارة التنمية المحلية، خلال الفترة الماضية، أن تتبنى عددا من المبادرات المجتمعية، التي أثبتت نجاحات عالية، منها: مبادرة مجلس إدارة الشارع، وهنجملها، وغيرها من المبادرات التي تستهدف القضاء على القمامة.



كما يتضمن البرنامج الثالث إنشاء وحدة للعقود الخاصة بالمنظومة بالوزارة والاستعانة بالخبرات المتخصصة لبناء قدرات بوحدات إدارة المخلفات الصلبة على مستوى ديوان عام الوزارة وبالمحافظات.