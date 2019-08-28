أحمد عبدالمعطي حجازي: انتهيت من قصائد جديدة لكنها لا تصنع ديوانًا.. وأكتب مذكراتى

تأثرت فى بداياتى بـ«محمود حسن إسماعيل» وتعلمت الصحافة من أحمد بهاء الدين



جميع المدن بلا قلب وليست القاهرة وحدها.. وأعشق سعاد حسنى





ما زال الشاعر الكبير أحمد عبدالمعطى حجازى يؤمن بأن القرية هى الملاذ الآمن له بعيدًا عن صخب وضجيج القاهرة، وهى القناعة التى لم يغيرها منذ ٦٥ عامًا، حين أصدر ديوانه «مدينة بلا قلب» فى ١٩٥٥، الذى جسد فيه معاناته وهو شاب ريفى بسيط أتى إلى العاصمة باحثًا عن عمل. رحلة طويلة ومحطات فارقة مرّ بها «حجازى» فى مسيرته الشعرية والإنسانية، شهدت حروبًا واشتباكات فكرية خاضها بوعى وجرأة ضد التيارات الفنية «المحافظة» من أجل تطوير فن الشعر، وصناعة حراك فعال فى الساحة الثقافية المصرية.

وفى حواره مع «الدستور»، يروى الشاعر الكبير كواليس الكثير من هذه المحطات، وأسرار بداياته الشعرية، والكتاب الكبار الذين تأثر بهم، وشكلوا وعيه وتجربته، وقصة رحلته مع رفيق دربه الشاعر صلاح عبدالصبور.







■ بداية.. نحتفل هذا العام بالذكرى الـ٦٠ لصدور ديوانك «مدينة بلا قلب».. هل كنت تقصد القاهرة بهذا الوصف؟

- عندما جئت إلى القاهرة شابًا ريفيًا، فى عام ١٩٥٥، رأيت جميع المدن أماكن بلا قلوب، والقاهرة مدينة بلا قلب، لأنها مختلفة عن القرية، التى تتميز بكونها مجتمعًا يعرف فيه الجميع بعضهم البعض، ويبدو كأنهم أسرة واحدة. والحقيقة أننى ما زلت أفضل القرية على ضجيج المدينة، فالأمر فى المدينة مختلف بشكل كبير، خاصة عند الاصطدام الأول بها، حينما تأتى إليها حاملًا آمالًا وطموحات عديدة، فتُفاجأ بضجيجها وصخبها. أنا جئت إلى المدينة فى أواخر عام ١٩٥٥، وبحثت عن عمل، ولم أحصل على عملى فى مجلة «روزاليوسف» إلا فى عام ١٩٥٦، ومرت علىّ أيام وشهور وأنا عاطل وواجهت مشكلات مختلفة.

■ إلى متى يعود تاريخ أول قصيدة كتبتها؟

- كتبت قصيدتى الأولى بعنوان «بكاء الأبد»، فى عام ١٩٥٥، ثم تبعتها بقصيدة أخرى بعنوان «عشرون عامًا»، ونشرت القصيدتين فى مجلة «الرسالة الجديدة» التى كان يصدرها الكاتب يوسف السباعى.

■ أىُّ الشعراء الكبار أثر فى بداياتك؟

- تأثرت فى بداياتى بالشاعر محمود حسن إسماعيل، وفى الكتابة الأدبية تأثرت بتوفيق الحكيم، وكنت أحب القراءة لمصطفى صادق الرافعى وطه حسين والعقاد ونجيب محفوظ، وفى الصحافة أُعجبت بكتابات إحسان عبدالقدوس، وأحمد بهاء الدين الذى تعلمت منه الصحافة.

■ لويس عوض كان أحد رموز تلك الفترة.. هل لعب دورًا فى مسيرتك الثقافية؟

- كان له تأثير كبير فى حياتى، وهو شجعنى أنا وصلاح عبدالصبور، وكان يدفع كلًا منا لمنافسة الآخر، وعندما يكتب لى إهداءً على أحد كتبه، يذكر فيه جملة: «أرجو أن تنافس صلاح عبدالصبور».

■ فى تلك الفترة نشب خلاف بينك وبين عباس محمود العقاد.. ما كواليس تلك المعركة؟

- فى عام ١٩٥٦ نشبت معركة مع ما يمكن تسميته «التيار الشعرى المحافظ»، بدأت حينما تقدمت إلى جائزة تقيمها «لجنة الشعر»، التابعة للمجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، لاختيار أفضل قصيدة كُتبت عن العدوان الثلاثى على مصر. حينها فوجئت بتحويل أعمالى إلى «لجنة النثر»، لرفض «لجنة الشعر» التى كان يرأسها عباس محمود العقاد، وفى عضويتها صالح جودت وعزيز أباظة وعلى الهندى، فحص قصائدى باعتبارها نصوصًا شعرية غير مكتوبة على الشكل العمودى التقليدى للكتابة. وتطورت الأزمة فى عام ١٩٦٠، حينما دعيت أنا وصلاح عبدالصبور للمشاركة فى «مهرجان الشعر العربى» فى سوريا، وقتها ألقينا عددًا من القصائد العمودية التى كانت مختلفة بقدر ما عن الشكل التقليدى لتلك الكتابة، وحدثت مشكلة كبيرة وقتها وتم اتهامنا بإحداث تغييرات فى أشكال الكتابة ضد الأنماط الأصيلة التى تعارفت عليها الأجيال السابقة وتوارثها العرب، واتصل «العقاد» بـ«يوسف السباعى» الذى كان مسئولا عن اختيار الشعراء المشاركين، لمنعنا من حضور هذا المؤتمر فى دورته المقبلة. حينها نظمت قصيدة هاجمت فيها «العقاد» ونشرتها فى «الأهرام»، ونجحنا فى التصدى للحملة الشرسة التى شُنت علينا فى ذلك الوقت من «العقاد» وأعضاء «لجنة الشعر».

■ هل تكتب فى الفترة الحالية؟

- هناك بعض القصائد التى كتبتها وأعمل على تنظيمها حاليًا، لكنها لا تصنع ديوانًا.

■ ماذا عن مذكراتك؟

- لدىّ نية لكتابتها بالكامل خلال الفترة الحالية، وأتمنى أن يسعفنى الوقت لإنجازها، حتى تكون مرجعًا للشباب والباحثين فيما بعد، وأن يتعرف الجيل الجديد على «عبدالمعطى الإنسان».

■ الشعر له ارتباط كبير بالسينما.. كيف تتعاطى مع هذا الفن؟

- أنا أحب السينما، لكن ليس لدىّ وقت كافٍ لمشاهدتها، ومن رموزها أعشق سعاد حسنى، فهى ممثلة صاحبة فن راقٍ وفنانة حقيقية، وأنا كنت على علاقة بكثير من الممثلين، وأحيانًا التقى عددًا منهم فى ندوات أو مقاهٍ أو خلال عملى فى «روزاليوسف».

■ بذكر «روزاليوسف».. كيف تقيّم تجربتك فيها؟

- «روزاليوسف» مدرسة كبيرة بالنسبة لى، لأنها كانت تنتقى من يعمل بها، وكانت وقتها داخل ما يشبه شقة فى شارع «محمد سعيد»، الذى سمى فيما بعد بـ«حسين حجازى»، وضمت فى ذلك الوقت أسماء كبيرة، أمثال محمود أمين العالم وحسن فؤاد وكامل زهيرى، وكان يعمل فى «صباح الخير» وقتها عدد من الرسامين الكبار مثل جمال كامل وصلاح جاهين وزهدى العدوى. وكنا وهذه المجموعة نعمل فى الصباح ثم نخرج ونتناول الغداء فى مقهى «ريش»، وكان مقهى للكتاب والفنانين والشعراء والمثقفين، وكنا نقضى الليل معًا بشكل شبه يومى.

■ ما قصة تعرضك للفصل منها أنت ومجموعة من الكتاب؟

- كنا وقتها مجموعة من الشباب المهتمين بالقضايا العربية والقومية وبيننا كتاب ومفكرون معروفون، مثل ميشيل كامل وجورج بهجورى وغالى شكرى، وجرى فصلنا لأسباب سياسية فى يناير عام ١٩٧٣. فى البداية تم خفض رواتبنا، كنت أحصل على راتب ١٠٠ جنيه حينها، وجرى خفضه إلى ١٣ جنيهًا، ثم تمت إحالتنا للمعاش، ومنعنا من التردد على أى صحيفة من الصحف التى كنا نعمل بها، ولم نعد إلى عملنا إلا قبل نصر أكتوبر بأسبوع واحد. ثم عدنا إلى العمل بعد اتفاق تم بين نقيب الصحفيين صلاح جلال والرئيس محمد أنور السادات، وأذكر أن أول ما فعلته بعد عودتى للعمل أننى زرت الشاعر صلاح عبدالصبور فى مكتبه، ودعانى وأسرتى لتناول العشاء معه فى منزله ولبينا الدعوة.

■ احتفل صالونك فى «بيت الشعر» بذكرى صلاح عبدالصبور قبل أيام.. كيف بدأت علاقتكما؟

- بدأت فى أكتوبر عام ١٩٥٥، وكان وقتها الشاعر المصرى السودانى محمد الفيتورى أصدر ديوانه الأول بعنوان «أغانى إفريقيا»، وكان وقتها طالبًا بكلية دار العلوم عندما كانت لا تزال فى مبناها القديم فى المنيرة. حينها كنت حديث عهد بالقاهرة وذهبت إلى الكلية لحضور حفل يناسب إصدار الديوان، وجلست حينها فى حديقة الكلية، وإذا بشاب آخر يجلس على طرف «الدكة» التى أجلس عليها وكان صلاح عبدالصبور، ثم بادرت أنا بالتعرف عليه، لأنه كان مشهورًا حينها وكان قد نشر قصائده الأولى التى لفتت الأنظار إليه وأحدث ضجة كبيرة، فى حين أننى لم أكن معروفًا آنذاك، ونشأت علاقة بينى وبين «عبدالصبور» مع أنى كنت مترددًا إزاء طريقة كتاباته بهذه الطريقة. ومرت الأيام ووجدت عملًا فى مجلة «صباح الخير»، التى كانت قد صدرت فى أوائل ١٩٥٦ برئاسة تحرير أحمد بهاء الدين، وكانت إصدارًا موجهًا للقلوب الشابة والعقول المتحررة، لذا رحبوا بى وبـ«عبدالصبور». وتزاملنا فى العمل، وكنا نلتقى فى منزله أو منزلى، لأن المنزلين كانا متجاورين، فقد كنت أسكن فى شارع «حسين حجازى» وهو شارع قريب من «روزاليوسف».

■ ما الذى تتذكره من سماته الشخصية؟

- صلاح عبدالصبور كان متصوفًا، وظهرت تلك النزعة فى ديوانه الأول، وفى دواوينه عامة، وكان يحب التجريب فى الكتابة بكل جرأة وقوة، وكان يفعل ذلك بفهم ووعى، فمثلًا عندما نقرأ ديوانه الأول «الناس فى بلادى» سنجده رومانسيًا فى بعض القصائد، وسوف نجده ماركسيًّا فى قصائد أخرى، وله فيه كذلك تجارب سريالية، وقصائد منظومة بالأشكال التقليدية وأخرى بالأشكال الجديدة. وكان «عبدالصبور» مُجربًا فى السياسة أيضًا، فقد بدأ-كما يقول هو عن نفسه- قريبًا أو متعاطفًا مع جماعة «الإخوان»، ثم عندما انتقل إلى القاهرة وأصبح طالبًا فى جامعة فؤاد الأول اقترب من الماركسيين وكان قريبًا من تنظيم شيوعى، لكننى سألت الكاتب محمود أمين العالم: «هل كان صلاح عضوًا فى ذلك التنظيم؟» قال: لا، لكن كان قريبًا متعاطفًا معه.

■ ما حقيقة نشره قصيدة فى هجاء النظام الناصرى؟

- هناك قصيدة نشرت عام ١٩٥٤ عنوانها «ذى الوجه القبيح»، وقيل إن «عبدالصبور» هو من كتبها فى هجاء النظام عام ١٩٥٤، وكان الشيوعيون المصريون يرددونها على هذا الأساس، لكن الشاعر الراحل نفى ذلك بنفسه وأكد أنها كانت موجهة إلى الاستعمار وأعوانه.

■ قيل إنك وجهت انتقادات كثيرة لرفيق دربك.. ما حقيقة ذلك؟

- كان ذلك عتابًا وليس انتقادًا.. ما حدث أننى غضبت منه عندما قبل منصب رئيس تحرير مجلة «الكاتب»، بعد إقالة أحمد عباس صالح الذى أخذ يفسح صدر المجلة للمعارضين. وانتقدت صلاح عبدالصبور لأنه جاء بديلًا لرجل آخر أُقيل بسبب آرائه السياسية، فلم يكن ذلك مستحبًا من وجهة نظرى، لكننى فهمت بعد ذلك أن الكاتب يوسف السباعى، وزير الثقافة الأسبق، هو من ورطه لقبول المنصب. كما غضبت من «عبدالصبور» حينما كان رئيسًا للهيئة المصرية العامة للكتاب، بسبب واقعة مشاركة إسرائيل فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى مطلع الثمانينيات، وقتها رفض الشاعر الراحل، وعندما لم تلتفت السلطات لرفضه قدم استقالته، لكن وزير الثقافة أقنعه بسحب الاستقالة. حينها فتح صلاح عبدالصبور مكتبه للشباب الذين تظاهروا فى المعرض اعتراضًا ورفضًا لمشاركة إسرائيل، وأعتقد أن الشاعر الراحل لم يخطئ، وإنما كان مضطرًا، وحدث ما حدث.

■ ما كواليس وفاته فى منزلك؟

- عندما أتذكر ذلك بعد مرور ٢٨ عامًا لا أكون سعيدًا، لكن أستطيع أن أتحدث أولًا عن الطرف الرئيسى للأزمة وهو بهجت عثمان، وهو كان صديقًا لصلاح عبدالصبور، وكنا نلتقى نحن الثلاثة ومعنا آخرون ممن يعملون فى «روزاليوسف»، ودعوته لحضور حفل عيد ميلاد ابنتى، وحضر كثيرون منهم الشاعر الراحل أمل دنقل وزوجته، والكاتب جابر عصفور.

وقتها أمل دنقل كان معه شريط مسجل عليه قصيدة للشاعر عبدالرحمن الأبنودى، عنوانها «المد والجزر»، وكان «الأبنودى» وقتها معارضًا للحكومة، واستمعنا إلى القصيدة، بعد ذلك تحدث أمل دنقل واقترح أن يقرأ على الحضور قصيدة «أحلام الفارس القديم» لصلاح عبدالصبور، وهنا علق بهجت عثمان قائلًا: «أنت بعت مصر بمليم يا صلاح»، ولحظتها تعرض الراحل لأزمة قلبية أودت بحياته.

و«عبدالصبور» لم يبع مصر لا بمليم ولا بمليون، وكانت تلك الجملة قاسية وظالمة، لأنه لا يستطيع أحد أن يطعن فى الشاعر الراحل أو فى وطنيته أو صدقه أو احترامه لنفسه وكبريائه، و«عبدالصبور» كان نقيًا ويقظ الضمير، وهذا واضح فى شعره ومسرحه وسلوكه.

لكنى علمت فيما بعد من الكاتب فاروق خورشيد أن الأزمة القلبية التى أودت بحياته كانت الثالثة التى تصيبه، وعلمت أنه كان يسهر لفترات طويلة فى بيت فاروق خورشيد وأحيانًا فى منزل الكاتب يوسف إدريس، وكان يقرأ فى تلك السهرات دواوين من أشعاره ما يعرضه للإرهاق الشديد، كما أنه كان مدخنًا شرهًا.

فى رأى أحمد عبدالمعطى حجازى.. من رائد الشعر الحر؟

- صلاح عبدالصبور ونازك الملائكة وبدر شاكر السياب وعبدالوهاب البياتى وعبدالرحمن الشرقاوى، وأنا شخصيًا أحد هؤلاء الرواد، فليس هناك رائد واحد، بل كانت هناك حركة شارك فيها كثيرون. لكن هناك من سبق غيره فى هذه الحركة، فمثلًا صلاح عبدالصبور سبقنى، لأنه أكبر منى بـ٥ سنوات، كما أن المحاولات الأولى فى شعر أو قصيدة «التفعيلة» بدأت فى ثلاثينيات القرن الماضى، وليس فى الخمسينيات.





