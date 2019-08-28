مجلس إدارة السيدة زينب يخاطب الحي لنظافة الشوارع ومنع التكاتك (صور)

انعقد مجلس إدارة مسجد السيدة زينب برئاسة الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، نائب رئيس اتحاد الجامعات الإسلامية، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، وحضور الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، والدكتور محمد أبوهاشم، نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق، ومحمد شعبان، عضو مجلس الشعب عن دائرة السيدة زينب، ورجل الأعمال سيد جلال، والمهندس علاء الدين عقل، رجل الأعمال، والنقيب أحمد زكي، رئيس عمليات قسم السيدة زينب، وأئمة مسجد السيدة زينب الثلاثة الشيخ محمد جمال، والشيخ مصطفى عبدالسلام، والشيخ عبدالله صلاح.



وقرر المجلس بموافقة الأعضاء، تعيين الدكتور جابر طايع، نائبا لرئيس مجلس إدارة السيدة زينب، والدكتور محمد أبوهاشم، أمين الصندوق، والشيخ محمد جمال، مقرر المجلس.



وسجل المجلس عددا من الملاحظات منها، مخاطبة رئيس حي السيدة زينب بشأن نظافة الشوارع المحيطة بالمسجد، ومنع التكاتك من الاصطفاف والتواجد في محيط المسجد، وكذلك مخاطبة مأمور قسم السيدة زينب على تكثيف الناحية الأمنية ليتم تواجد كشك أمني بالقرب من المسجد.



وأقترح مجلس إدارة السيدة زينب، زيارة عدد العمال من 15 إلى 22 عاملا وتوحيد زي العمال شريطة أن تكون ملابسهم مميزة، وفتح حساب بنكي خاص بالمسجد، والاتفاق مع شركات الأمن لتواجد شرطة مدنية ومنها نسائية.