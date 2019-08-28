الأنبا أرسانيوس يترأس القداس الإلهي بكنيسة العذراء الوادي الجديد

صلي صباح اليوم الأربعاء الأنبا أرسانيوس أسقف إيبارشية الوادي الجديد القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء مريم بمقر المطرانية.



وشارك معه في الصلاة آباء الكنيسة وخورس الشمامسة، وعقب انتهاء صلوات القداس اجتمع نيافته بالآباء الكهنة وتم مناقشة عدة أمور خاصة بالخدمة.



وناقش خلاله اجتماعه بكهنة الإيبارشية ضرورة الافتقاد ووضع آلية لافتقاد جميع أقباط الإيبارشية، كما قام بتشكيل لجنة لحل المشكلات والمصالحات.



ودعا نيافته إلى ضرورة التجديد باستخدام طرق جديدة في تقديم الموضوعات، وكسر الروتين في الخدمة وزيادة الأنشطة الكنسية.



وقدم كهنة الإيبارشية تقريرا إلى الأنبا أرسانيوس حول أوضاع الخدة الكنسية والمعوقات التي تواجهها بكل فترة.