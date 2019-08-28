وهب الله: تشكيل لجنة لزيارة ليبيا قبل الموافقة على سفر العمالة المصرية

قال محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إنه تم اقتراح تشكيل لجنة من قيادات اتحاد عمال مصر وعدد من البرلمانيين وحزب المؤتمر ومؤسسة محبي مصر للتنمية، على وزير الخارجية الليبي عبدالهادي الحويج، لزيارة دولة ليبيا، للوقوف على الأوضاع الأمنية هناك، قبل الموافقة على سفر العمالة المصرية.



وأضاف وهب الله خلال الاجتماع الذي عقد اليوم، بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالي المراغي، وبمشاركة مؤسسة محبي مصر، برئاسة الكاتب محمود بكري، لوضع أسس مستقبل العمالة المصرية بليبيا التي ستشارك في إعمار ليبيا، أن الوزير وافق على ذلك المقترح ورحب به بشدة، مؤكدا أن ليبيا نجحت في تأمين 90% من المناطق بها.