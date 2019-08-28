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عالم

الجيش الباكستاني يؤكد تضامنه مع شعب كشمير

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 06:29 م
جريدة الدستور
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أكد المدير العام للعلاقات العامة بالجيش الباكستاني الجنرال آصف غفور، تضامن بلاده مع إقليم كشمير المتنازع عليه بين باكستان والهند، لا سيما بعد الخطوة التي اتخذتها نيودلهي سابقًا بإلغاء الوضع شبه المستقل للإقليم.

ولفت غفور خلال مؤتمر صحفي عقده بمناسبة احتفال البلاد بما يعرف بـ"عيد الدفاع" وفقا لقناة "جيو نيوز" الباكستانية، إلى خطة رئيس الوزراء عمران خان، الرامية لإظهار التضامن مع شعب إقليم كشمير والتي تبدأ بعد غد الجمعة، بإطلاق صفارات الإنذار في جميع أنحاء البلاد في تمام الساعة الـ 12 مساءً (بالتوقيت المحلي)، كما سيتم عزف النشيد الوطني لباكستان والإقليم يوم الجمعة الموافق السادس من شهر سبتمبر المقبل.

كما أعلن غفور أن مراسم الاحتفال بعيد الدفاع ستتم تحت شعار "كشمير ستصبح جزءًا من باكستان"، مشيرًا إلى أنه سيتم إجراء تغييرات في شكل الاحتفال العام الجاري وسيعقد بالمقر العام خلال فترة الصباح فقط، وسيتم دعوة الأبطال الوطنيين، وأسر الضحايا، وشخصيات إعلامية لحضور المراسم.

وكانت السلطات الهندية ألغت في الخامس من شهر أغسطس الجاري الوضع الخاص بكشمير، وقامت بإرسال أعداد كبيرة من القوات الهندية إلى الإقليم المتنازع عليه مع باكستان فضلا عن وضع السياسيين الكشميريين رهن الاحتجاز.

يشار إلى أن باكستان تحتفل بعيد الدفاع باعتباره عيدا وطنيا لإحياء ذكرى التضحيات التي قدمها الجنود الباكستانيين في الدفاع عن حدود بلادهم، عندما اجتازت القوات الهندية في السادس من شهر سبتمبر عام 1965 الحدود الدولية وشنت هجومًا على إقليم البنجاب الباكستاني؛ ردًا على عملية "جراند سلام" العسكرية الباكستانية التي استهدفت آنذاك الشطر الهندي من إقليم كشمير المعروف باسم جامو وكشمير.
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