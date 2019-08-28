رئيس القاهرة للمقاولات: خفض الفائدة يساهم في تنشيط السوق

قال المهندس نشأت مرسي رئيس شركة القاهرة للمقاولات العامة إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير أن قرار البنك المركزي بخفض الفائدة يساهم في توفير سيولة مالية ضخمة لمشروعات المقاولات مما يعمل على تنشيط حركة السوق.



وأضاف مرسي في تصريحات خاصة للدستور أن قرار المركزي بخفض الفائدة قرار هام للغاية سيساهم في دعم الاقتصاد القومي نظرا لما يمثله من أثار ايجابية للغاية.



وأشار رئيس شركة القاهرة للمقاولات أن قطاع التشييد والبناء سيكون له نصيب وافر من التمويلات التي ستتوفر بسبب قرار خفض الفائدة.



وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة، وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.

