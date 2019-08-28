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"عزوز": توافق روسي وسوري كامل لدحض الإرهاب في إدلب

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 06:23 م
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
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قال عبدالقادر عزوز، مستشار مجلس الوزراء السوري، إن هناك تنسيقا عال المستوى من قبل القيادتين السورية والروسية سواء في سير المعارك، أو فيما يتعلق بإجراءات تنفيذ اتفاقي أستانا وسوتشي، لافتًا إلى أن التنسيق يعمل تحقيق التوافق بين الجانبين الروسي والتركي بشأن سير المعارك في إدلب.

وأضاف عزوز، خلال مداخلة له على قناة الغد، أن الدولة السورية حريصة على استعادة إدلب وبسط سيطرتها عليها، موضحًا أن سوريا تدعم المبادرات والتسويات، لكن تخاذل الجانب التركي وعدم التزامه هو الذي دفع الدولة السورية لتحرير منطقة إدلب عسكريًا ودحر الإرهاب فيها.

وأشار مستشار مجلس الوزراء السوري إلى أن الدولة السورية ماضية في معركتها ضد الإرهاب وضد تنظيم القاعدة، وذلك لفتح الطرق الدولية بين مدينتي حلب وحماه، مضيفًا: أن سوريا لا تستهدف نقاط المراقبة التركية هذا على الرغم من أن الجانب التركي كان يقدم الدعم اللوجيستي للإرهابيين بإدلب.

يذكر أن الجيش السوري أعلن تصديه لهجمات للمسلحين في مناطق مختلفة من ريف إدلب، يأتي ذلك بينما قال المرصد السوري إن عشرات الضربات الجوية والبرية استهدفت الريف الشرقي لمعرة النعمان، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى.
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