بدر الدين: أغلب النمور الآسيوية تتجه للاستثمار فى إفريقيا

قال الدكتور إكرام بدرالدين، أستاذ العلوم السياسية، إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة «التيكاد»، باليابان بعد زيارة فرنسا تؤكد أهمية مصر وثقلها في العالم.



وأضاف خلال لقاء مع الإعلامية ياسمين عز، في برنامج «حديث المساء»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، أن الصين واليابان وأغلب النمور الآسيوية تتجه للاستثمار في إفريقيا.



ولفت إلى أن مستوى العلاقات المصرية اليابانية، متميز جدًا في مجالات الطاقة وإنشاء المتحف الجديد، كما أن اليابان تستثمر في إفريقيا ما يزيد عل 30 مليار دولار، وهو مبلغ كبير نتوقع زيادته.



