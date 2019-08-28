شعبة الذهب: زيادة جديدة في الأسعار اليوم

قال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك ارتفاعا طفيفا بقيمة جنيه واحد في الجرام، اليوم.



وأضاف نجيب، في تصريحات لـ"الدستور"، أن سعر جرام الذهب من عيار 18 سجل 609 جنيهات، وسجل عيار 24 سعر 811 جنيها، وبلغ سعر الجنيه الذهب 5680 جنيها، مشيرا إلى أن الارتفاعات بالأسعار تؤثر على حركة المبيعات فى السوق المصرية.



وتابع عضو شعبة الذهب، "بأن التطورات التى يشهدها الاقتصاد العالمى تؤثر على متغيرات أسعار الذهب بشكل عام علي مستوي العالم، وكذلك السوق المحلية، وأيضا تدفع فى اتجاه زيادة الطلب على المعدن النفيس عالميا، ومن ثم تأثر أسعاره محليا".