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رياضة

سانشيز يصل إلى ميلانو للانضمام لإنترميلان

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 05:41 م
جريدة الدستور
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وصل الدولي التشيلي ألكسيس سانشيز، مهاجم مانشستر يونايتد إلى مدينة ميلانو الإيطالية، اليوم الأربعاء، تمهيدا للانضمام إلى نادي إنتر ميلان على سبيل الإعارة.
وتناقلت مواقع إيطالية فيديو للحظة وصول سانشيز إلى ميلانو، قبل توجهه إلى مقر "النيراتزوري"، للخضوع للفحص الطبي، من ثم توقيع عقود انضمامه للفريق.
وبحسب تقارير إعلامية إيطالية، فإن إدارة إنتر ميلان، اتفقت مع نظيرتها في مانشستر يونايتد، من أجل التعاقد مع المهاجم الدولي التشيلي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، ولا يتضمن العقد المبرم بين الطرفين خيار شراء اللاعب.
اقترح إنتر ميلان دفع نحو 5 ملايين جنيه إسترليني صاف من راتب اللاعب، والذي بلغ العام الماضي 12 مليونا (قبل خفض 25% من قيمة العقد، بعد فشل اليونايتد في التأهل لدوري الأبطال)، في حين سيتم دفع الجزء المتبقي من قبل اليونايتد.
ومن المتوقع أن تنهي هذه الخطوة مشكلة تذبذب مستوى سانشيز مع اليونايتد، وقد ينتفض مع أنطونيو كونتي، مدرب إنتر.
وسيصبح المهاجم البالغ من العمر 30 عاما، ثاني لاعب من مانشستر يونايتد ينضم إلى إنتر ميلان خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد انتقال البلجيكي روميلو لوكاكو مقابل 73 مليون جنيه إسترليني.
تجدر الإشارة إلى أن إنتر، قدم عرضا رائعا ومقنعا في ظهوره الأول في الدوري الإيطالي هذا الموسم، بفوزه برباعية نظيفة على ضيفه لتشي، في الجولة الأولى من "الكالتشيو".
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