مليار يورو استثمارات جديدة لشركة دابسي في مجال النقل الذكي

حصلت شركة "دابسي" العاملة في مجال النقل الذكي على تمويل استثماري قدره 35 مليون يورو من شركة ماكسولاين الإنجليزية، كمقدمة لمليار يورو يتم استثمارها في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.



وأطلقت الشركة الموقع الإلكتروني الرسمي لخدمات رويال ودايموند للسيارات الفارهة.



كما اعتمدت الشركة 15 خبيرًا لها من بين وكلائها، وقررت عقد اجتماع معهم للاحتفاء بهم في مقر الشركة الخاص بالخبراء بالقاهرة.



وتستهدف شركة دابسي تطوير منظومة النقل الداخلي التشاركي والجماعي على جميع مستوياتها وبمختلف أنواعها، وتوفير آلاف فرص العمل للمواطنين.



من المقرر أن تبدأ الشركة نشاطها فور اكتمال عدد السيارات لديها إلى عشرين ألف سيارة للعمل الفعلي، بحصة سوقية تبلغ ٢٥٪ من حصة النقل التشاركي فى مصر.



وستبدأ أول أيام عملها بحفل انطلاق ضخم يستهدف خمسة أرقام قياسية عالمية من موسوعة جينيس، أهمهم أكبر عدد حضور فى حفل عالمي، واكبر مدة ألعاب نارية فى العالم.



وستطلق دابسي حملة عالمية تحت اسم #مصر_الاستثمار للفت انتباه العالم نحو الأسواق الواعد في مصر وستطلق على عام ٢٠٢٠ "عام الاستثمار المصري".