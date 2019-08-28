ترامب يهاجم وسائل الإعلام الأمريكية بسبب "حشرة البق"

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هجومًا على وسائل إعلام أمريكية، بعد أن أثارت قضية وجود "حشرة البق" في منتجعات الجولف التي يمتلكها بمدينة ميامي في ولاية فلوريدا.



وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي عقب قمة قادة مجموعة السبع في فرنسا قبل أيام، إن منتجعاته ستكون مكانًا مثاليًا لعقد القمة المقبلة في 2020، الأمر الذي فتح عليه أبوابًا متعددة من النقد.



ورد الرئيس الأمريكي في تغريدة على موقع "تويتر"، على معلومات عن وجود حشرة البق في منتجعه في ميامي، بأنها "ليست لطيفة"، وأنحى باللائمة في الترويج لها على "ديمقراطيين يساريين متطرفين".



وبعد أن أخبر ترامب الصحفيين في قمة مجموعة السبع التي عقدت هذا الشهر في بياريتس في فرنسا، بأن منتجعات "دورال" ستشكل موقعًا رائعًا لإقامة القمة المقبلة، عادت دعوى قضائية رفعها أحد نزلائه إلى الواجهة من جديد.



وكان إريك ليندر قد رفع دعوى قضائية في عام 2016 ضد المسئولين في المنتجع، بعد تعرضه إلى لدغات من حشرة البق خلال إقامته هناك، وقال إنها تركت ندوبًا حمراء على رقبته وذراعيه وأنحاء أخرى من جسمه.



واعترفت إدارة المنتجع بالفعل بوجود خطأ ما في سرير غرفة ليندر أدى إلى ظهور حشرة البق، وبعدها تم الاتفاق على تسوية القضية بين المنتجع والنزيل.



بيد أن هيئات أمريكية معنية بمراقبة أخلاقيات الحكومة عبرت عن قلقها من استغلال ترامب موقعه الرئاسي من أجل كسب المال، وذلك عبر استضافة قادة في منتجعاته الخاصة.



وقالت كاثلين كلارك، من كلية الحقوق بجامعة واشنطن في سانت لويس: "إنه انتهاك للأخلاقيات"، لكن في المؤتمر الصحفي الذي عقد الإثنين في فرنسا، قال ترامب إن فكرة جني الأموال من القمة لم تخطر بباله مطلقًا.

