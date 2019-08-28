ضبط عاطل بحوزته 20 قطعة حشيش بالمطرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، تحت إشراف اللواء محمد منصور، من القبض على عاطل، وبحوزته 20 قطعة من مخدر الحشيش ومبالغ مالية وهاتفا محمولا بنطاق قسم شرطة المطرية.



وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا مفاده أنه أثناء خروج قوة أمنية، تابعة لقسم شرطة المطرية، لتفقد الحالة الأمنية بالشارع، اشتبه رجال المباحث في عاطل، وبتفتيشه عثر بحوزته على 20 قطعة من مخدر الحشيش ومبالغ مالية، وهاتف محمول، وبسؤاله أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية متحصلات نشاطه الإجرامي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

