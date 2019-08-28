الجيش اليمني يسيطر على الحزام الأمني في لحج

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن الجيش الوطني اليمني بقيادة العميد حمدي حسن محمد شكري، مدير أمن محافظة لحج، سيطر على معسكر الحزام الأمني بالمحافظة، وأعلن السيطرة على عاصمة محافظة لحج وتأمينها بشكل كامل.



ووصلت القوات الحكومية اليمنية اليوم الأربعاء، وادي دوفس شرق عدن محققًا انتصارًا كبيرًا، مما أدى لسحب المجلس الانتقالي الجنوبي لقواته من المنطقة، فيما تمكنت قوات الحكومة الشرعية من السيطرة على مطار عدن في اليمن.



ودعت وزارة الداخلية اليمنية كافة أفراد وضباط ومنتسبي الأجهزة الأمنية، للقيام بمهامهم في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وتأمين كافة الممتلكات العامة والخاصة بمحافظات أبين ولحج وعدن، والتحلي باليقظة الكاملة والحرص الشديد للحفاظ على الأمن عقب الانتصارات التي حققها الجيش الوطني في المحافظات الثلاث بعد تطهير شبوة من جماعات المجلس الانتقالي.