نتيجة الثانوية العامة 2019 الدور الثاني بالاسم ورقم الجلوس thanwya

نتيجة الثانوية العامة 2019 بالاسم ورقم الجلوس من خلال بوابة الحكومة المصرية موقع وزارة التربية والتعليم

خلال دقائق يستعد موقع وزارة التربية والتعليم لأعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2019 http://thanwya.emis.gov.eg/

يتمني الطلاب وأولياء الأمور أن يحقق أبناءهم النجاح وينتقلون للمرحلة الجامعية عقب اجتياز امتحانات الدور الثاني في الثانوية العامة 2019.

وقد أكد المسؤوليين أن عملية تقديم الامتحانات سارت بشكل جيد دون وقوع أي مشاكل، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة ملاحق الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس عبر بوابة الثانوية العامة thanwya.emis.gov.eg، وقد بدأت لجان الكنترول في كافة المديريات التعليمية بتصحيح أوراق الامتحانات لتكون جاهز في أقرب وقت لإرسالها إلى وزير التربية والتعليم الذي سيقوم باعتمادها.

تبدأ مرحلة انتظار إعلان نتائج ملاحق الثانوية العامة علمي وأدبي على أحر من الجمر من جانب الطلاب وأولياء الأمور لكونها أخر طوق نجاه للطالب قبل أن يضطر إلى إعادة العام الدراسي كامل مرة أخري، وكان انتهي طلاب الصف الثالث الثانوي العلمي والأدبي من أداء امتحانات نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2019 من يوم الإثنين الماضي.

خاض ما يزيد عن 125 ألف طالب وطالبة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2019 بجميع الشعب العلمي علوم ورياضة والأدبي، والتي انطلقت من يوم السبت الموافق 17 أغسطس وانتهت يوم الإثنين الموافق 26 من الشهر نفسه، وأكدت وزارة التعليم أنه غرفة متابعة لجان الثانوي العامة لم ترصد أي شكاوي من طلاب الصف الثالث الثانوي تفيد بصعوبة الامتحانات في أي مادة لجميع الأقسام.