العدل الجزائرى يطلب رفع الحصانة البرلمانية عن نائبين

طلب بلقاسم زغماتي، وزير العدل الجزائري، اليوم الأربعاء، رفع الحصانة عن عضوين في مجلس الأمة (الغرفة الأولى في البرلمان)، بغرض التحقيق معهما في قضايا فساد مالى.



وذكر التليفزيون الجزائري الرسمي: أن العضوين هما: علي طالبي، النائب عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي بولاية الشلف (شمال)، وشايد حمود، المعين ضمن الثلث الرئاسي.