العدل الجزائرى يطلب رفع الحصانة البرلمانية عن نائبين
الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 05:23 م
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طلب بلقاسم زغماتي، وزير العدل الجزائري، اليوم الأربعاء، رفع الحصانة عن عضوين في مجلس الأمة (الغرفة الأولى في البرلمان)، بغرض التحقيق معهما في قضايا فساد مالى.
وذكر التليفزيون الجزائري الرسمي: أن العضوين هما: علي طالبي، النائب عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي بولاية الشلف (شمال)، وشايد حمود، المعين ضمن الثلث الرئاسي.
وذكر التليفزيون الجزائري الرسمي: أن العضوين هما: علي طالبي، النائب عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي بولاية الشلف (شمال)، وشايد حمود، المعين ضمن الثلث الرئاسي.