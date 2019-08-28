حبس المتهمين بإحياء ذكرى "أولتراس أهلاوى"

أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بتجديد حبس المتهمين"ي. م"، و"ع. م"، من مشجعى النادي الأهلي، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجري معهما بمعرفة النيابة العامة، فى اتهامهما بمشاركة آخرين في إعادة إحياء رابطة أولتراس الأهلى.



ووجهت النيابة في القضية رقم 770 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، إلى المتهمين تهمة المشاركة مع آخرين فى تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية والانضمام إلى جماعة إرهابية، وقررت حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية.

