برلمان المالديف يقيل قاضيًا بالمحكمة العليا لضلوعه في الفساد

صوت البرلمان في المالديف اليوم الأربعاء بالموافقة على إقالة قاضي بالمحكمة العليا للمرة الأولى في تاريخ البلاد، وذلك بعد ثبوت تلقيه رشاوي واستغلاله لمنصبه.



وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية أن 72 مشرعا من 87 صوتوا بالموافقة على قرار استبعاد القاضي عبدالله ديدي على خلفية التحقيقات التي أجرتها مفوضية الخدمات القضائية.



وكانت المفوضية قد أكدت ثبوت 9 تهم على القاضي من بينها قبول أموال من أشخاص مشتبه في اختلاسهم أموالا عامة إلى جانب استخدام نفوذه للحصول على وظيفة حكومية لزوجته وقبول رشى لإصدار أحكام محددة على سياسيين.