محافظ مطروح: نخطو على طريق التنمية

أكد محافظ مطروح، أن المحافظة تخطو على طريق التنمية واحتلال مكانتها السياحية اللائقة بها مع جهود التنمية في القطاعات المختلفة وأعمال البنية التحتية لتطوير عدد من الشواطئ.



جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ اليوم الأربعاء مع لجنة مجلس جامعة مطروح، لتشكيل لجنة فنية وعلمية برئاسة عميد كلية الآثار جامعة مطروح وبمشاركة المتخصصين في فن النحت مع الاستعانة بذوى الخبرة من الأساتذة بجامعة الإسكندرية لمراجعة الأسس والمواصفات الفنية لتمثال ليلى مراد بشاطئ الغرام.



وأوضح المحافظ أن الهدف من وضع تمثال ليلى مراد - تخليدا لذكراها - هو الارتقاء بشاطئ الغرام سياحيا مع ما يمثله من مزارً سياحيً له شهرة

عالمية..مشيرا إلى أن التطوير يأتي للتيسير على المواطنين مع تطوير عدد من الشواطئ هذا العام مثل: كليوباترا والغرام، وما تلقاه من رواج سياحي كبير بعد أعمال التطوير.