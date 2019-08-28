رئيس وزراء البحرين يؤكد حرص بلاده على الارتقاء بالتعاون الثنائي مع الفلبين

أكد رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، حرص بلاده على الارتقاء بمستويات التعاون الثنائي مع الفلبين إلى مستويات أعلى تخدم المصالح المشتركة، وتطوير أفاق التنسيق والتشاور بين البلدين بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين على المستويات كافة.



جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأربعاء، مبعوث الرئيس الفلبيني لدول مجلس التعاون الخليجي امابيل اجيلوس، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية.



وأعرب رئيس الوزراء البحريني عن ارتياحه لما يشهده مسار التعاون بين بلاده والفلبين من تطور مستمر في مختلف المجالات، في ظل ما يجمع بين البلدين من علاقات تاريخية متميزة وتفاهم في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، مشيدا بجهود أبناء الجالية الفلبينية وإسهاماتهم في مسيرة التنمية التي تشهدها مملكة البحرين.



من ناحيته، أشاد مبعوث الرئيس الفلبيني بمواقف البحرين الداعمة لبلاده في مختلف المحافل، مؤكدا حرص بلاده على تقوية أواصر التعاون مع البحرين في شتى المجالات.