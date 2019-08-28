الأركان الجزائري: الجيش لديه وعي بحساسية المهام الموكلة له

قال الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري إن الجيش الجزائري بات يتميز بوعي شديد بحساسية المهام الموكلة إليه في ظل التحديات التي بات يفرضها واجب حماية استقلال الجزائر.



وأضاف الفريق قايد صالح، في كلمة له بولاية وهران اليوم الأربعاء، إنه يجب مواصلة بذل المزيد من الجهود المثابرة من أجل بناء جيش قوي عصري ومتطور، عماده العنصر البشري الكفء والمتخصص، القادر بمهارة عالية على استيعاب التقنيات الحديثة والتكنولوجيات المتطورة، والجدير بمواكبة التحديات المتسارعة، التي بات يفرضها واجب حماية استقلال الجزائر وصيانة سيادته الوطنية وتأمين وحدته.



وأشار إلى أنه تم توفير كافة عوامل النجاح المطلوبة، وتمت تهيئة كل سبل التطور المهني المحترف من حيث التجهيز والإعداد والتحضير والتدريب، متابعا: "إننا ندرك جيدا بارتياح شديد، أن كل هذه الجهود المبذولة في السنوات القليلة الماضية، على أكثر من مستوى، قد أثمرت نضجا مهنيا رفيعا وتمرسا قتاليا وعملياتيا عاليا، وأنتجت أساسا ووعيا شديدا بحساسية المهام الموكلة وبضرورة أدائها على الوجه الأصوب والأكمل".



وتابع: "نبقى دوما نطلب المزيد، فالتحديات متسارعة، والجزائر تستحق من كافة أبنائها، في كافة مواقعهم، أن يكونوا حصنها المنيع"، معتبرا أن هذا الأمر يبعث على الارتياح لكون الجيش الجزائري هو سليل لجيش التحرير الوطني.



وأكد الفريق قايد صالح أنه لا خوف على وطن يتشبع أفراد جيشه بقيم تاريخهم الوطني، ويعتبرون تثمين عـبره والاستفادة من دروسه بمثابة السراج الذي يهتدون بنوره نحو امتلاك المزيد من القوة التي بها تحفظ هيبة الجزائر وتصان سيادتها الوطنية ووحدتها الترابية والشعبية.