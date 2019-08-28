تطوير وصيانة 22 سيارة نقل مياه لخدمة الأهالي بمطروح

أشاد محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، بتجربة تطوير وصيانة سيارات نقل مياه الشرب التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة؛ للاستفادة منها بدلا من تكهينها وتحقيق أقصى استفادة منها لخدمة الأهالي.



ووجه المحافظ، خلال جولته التفقدية بشركة المياه، بضرورة الحفاظ على السيارات المطورة لخدمة أهالي المحافظة، ودراسة إمكانية إعادة الصيانة لاستيعاب تحميل كميات أكبر من المياه، لتحقيق أقصى استغلال لإمكانياتها بما يساهم في خدمة أهالي مطروح.



من جهته، أوضح الدكتور إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة الشركة، إنه تم إعادة تطوير وصيانة 22 سيارة نقل مياه بأحدث المعدات وقطع الغيار الجديدة بتكلفة 750 ألف جنيه للسيارة الواحدة، اعتمادا على الشاسيه الأصلي للسيارة، في حين يقدر ثمن السيارة الجديدة بذات المميزات والإمكانيات بمبلغ 3 ملايين و100 ألف جنيه.