كنائس طهطا تشارك في تصفيات مهرجان الكرازة المرقسية

تشارك كنائس إيبارشية طهطا بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم في التصفيات النهائية لمهرجان الكرازة المرقسية لعام 2019 والتي تستمر على مدار3 أيام، وذلك تحت رعاية الأنبا إشعياء مطران طهطا وتوابعها.



ويشارك بفعاليات المهرجان جميع المراحل العمرية المختلفة من مرحلة حضانة وابتدائي وإعدادي وثانوي وشباب بمجالات مختلفة من بينها المسابقة الدراسية والألحان واللغة القبطية.



وكانت اللجنة المركزية لمهرجان الكرازة، قد أصدرت كتب المهرجان لعام 2019، والذي يقام تحت شعار "نقوم ونبني" وهي الكتب الخاصة بالطفولة والمراحل الدراسية والفئات الخاصة بإجمالي 37 كتابًا.



وتنظم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية سنويًا فعاليات مهرجان الكرازة المرقسية لمختلف الأعمار خلال فترة الأجازة الصيفية بالكنائس والإيبارشيات المختلفة.



