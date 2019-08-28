الأحد.. انطلاق أولى اجتماعات مبادرة "الوفد مع المرأة"

تعقد مبادرة "الوفد مع المرأة" أولى اجتماعاتها، يوم الأحد المقبل، الموافق 1 سبتمبر المقبل، في تمام الساعة 12 ظهرًا، بمقر حزب الوفد الرئيسي.



ويُفتح باب الحضور لأولى اجتماعات المبادرة أمام عضوات اللجنة النوعية للمرأة في حزب الوفد، واتحاد المرأة الوفدية، وأعضاء لجنة المرأة في المحافظات، وكل مرأة وفدية بوجه عام، على أن يقتصر الحديث على اللجنة العامة للمرأة في محافظة الغربية.



وتستقبل لجنة المرأة في حزب الوفد بالغربية أولى زيارات المبادرة، والمتوقع لها أن تحقق نجاحًا غير مسبوق، على أن تنطلق في باقي المحافظات المحدد لها كمرحلة أولى، وهي: "الشرقية والدقهلية والمنوفية والقليوبية ودمياط"، تباعًا.



ويذكر أن فكرة حملة الوفد مع المرأة هي استكمالا للحملة الرئيسية "الوفد مع الناس"؛ تنفيذا لرؤية الدكتورة أميرة أبو شقة المنسق العام للمبادرة، في مجال دعم المرأة سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا وبالتماشي مع سياسة الدولة المصرية في عهدها الجديد.