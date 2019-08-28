رئيس رواندا يؤكد أهمية دور القطاع الخاص في تنمية أفريقيا

دعا رئيس رواندا بول كاجامي الدول المشاركة في قمة (التيكاد) السابعة التي بدأت أعمالها بمدينة يوكوهاما اليابانية اليوم الأربعاء وتستمر حتى الثلاثين من أغسطس الجاري، إلى وضع القطاع الخاص في قلب استراتيجيتها الرامية إلى تحقيق النمو والازدهار.



ووصف كاجامي – في كلمته – التيكاد بأنها عملية قيمة تمثل روح التفاؤل والمشاركة بين اليابان والدول الأفريقية.. قائلا: "إن ابتكارات عديدة للتيكاد أصبحت متداولة في العالم".



وأشار إلى أن قمة التيكاد تتناغم مع أولويات الدول الأفريقية.. منوها بأن التغير الرئيسي الذي حدث في قمة التيكاد السابعة يتمثل في الاهتمام الذي منحته التيكاد للقطاع الخاص.



وقال كاجامي: إن النجاح الذي حققته رواندا يرجع إلى وضع حكومتها تنمية القطاع الخاص في قلب استراتيجيتها التنموية.. مشيرا إلى أن بلاده استفادت من أدوات ممارسة الأعمال التي تبناها البنك الدولي لتحسين بيئة الأعمال وتوفير البيئة المواتية لنمو المشروعات.



وأضاف: "أن بلاده أنشأت أيضا محاكم تجارية خاصة وتعاونت بشكل بناء مع جيرانها لتعميق التكامل بهدف تسهيل التجارة في منطقة تجمع شرق أفريقيا"، مشيرا إلى أن رواندا استثمرت أيضا في مشروعات البنية التحتية والتكنولوجيا وعززت الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتدعيم الاقتصاد الرقمي.



وأوضح أن بلاده استثمرت أيضا في تأهيل القوى البشرية لتحقيق التنمية، قائلا:"إن إنتاج منتجات تحمل شعارات "صنع في رواندا " أو "صنع في أفريقيا" يستلزم عمالة شابة مؤهلة وذات صحة جيدة"..مشيدا بالمؤسسات الخاصة اليابانية لمواصلتها الاستثمار في بلاده وخاصة في مجالات التكنولوجيا والزراعة.

