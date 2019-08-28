البرلمان اللبناني: اللقاء الاقتصادي الرئاسي فرصة لاتخاذ قرارات جوهرية

أعرب رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، عن تطلعه أن يشكل اللقاء الاقتصادي المرتقب الذي سيدعو إليه رئيس البلاد ميشال عون، فرصة أساسية لاتخاذ قرارات جوهرية في مجال إصلاح الأوضاع الاقتصادية والمالية، مشيرا في هذا الصدد إلى أهمية العمل على تنفيذ القوانين والتشريعات القائمة التي يتم تجاهل تطبيقها، وذلك عبر إصدار المراسيم التطبيقية لها.



جاء ذلك خلال "لقاء الأربعاء النيابي" والذي يعقده بري بشكل أسبوعي مع عدد من أعضاء مجلس النواب اللبناني لمناقشة الأوضاع في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط.



وقال بري إن الاجتماع الرئاسي المرتقب والذي سيشارك فيه المسئولون الرسميون في الدولة وكذلك ذوو الاختصاص، يجب أن يخرج بنقطتين أساسيتين، الأولى تتعلق أن يتم وضع وإقرار موازنة العام المقبل 2020 ضمن سقف منخفض من العجز وضمن المواعيد التي نص عليها الدستور.

وأضاف أن النقطة الثانية تتعلق بمستوى التقدم في خطة الحكومة لمعالجة العجز في قطاع الكهرباء، باعتبار أن هذا الأمر يكبد الدولة نحو ثلث العجز في الموازنة العامة.