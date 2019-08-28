ضبط أعلاف حيوانية منتهية الصلاحية بمصنع فى الإسكندرية

تمكن ضباط مديرية أمن الإسكندرية، بالاشتراك مع إدارة تموين العامرية، من ضبط مصنع بقرية المعمل بالطريق الصحراوي، يقوم بإعادة تعبئة مواد تصنيع أعلاف ومكملات غذائية حيوانية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام.



وكانت معلومات قد وردت إلى الأجهزة الأمنية تفيد بقيام مصنع بتصنيع أعلاف ومكملات غذائية حيوانية منتهية الصلاحية، ووضع تواريخ إنتاج وبيانات وهمية عليها وبيعها وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة، وبعد تقنين الإجراءات تمت مداهمة المصنع وضبط 192 شيكارة مولاس غذاء حيواني زنة الشيكارة 50 كجم، و93 شيكارة خميرة جافة فورية زنة الشيكارة 50 كجم، و72 شيكارة مكمل غذائي حيوانى زنة الشيكارة 50 كجم، و124 شيكارة بروتين وفاتح شهية زنة الشيكارة 50 كجم، وجميعها منتهية الصلاحية.



تم التحفظ علي المضبوطات، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.