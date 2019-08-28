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محافظات

تكريم بطلة التايكوندو بالألعاب الأفريقية بجامعة بني سويف

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 05:13 م
جريدة الدستور
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كرم مجلس جامعة بني سويف، الطالبة بكلية التربية الرياضية ميسون إيهاب؛ لحصولها على الميدالية الذهبية في التايكوندو بدورة الألعاب الإفريقية بالمغرب، والتي حافظت مصر فيها على الصدارة بـ116 ميدالية بينها 37 ميدالية ذهبية، و50 ميدالية فضية، و29 ميدالية برونزية.

وأكد رئيس الجامعة أهمية التكريم باعتباره حافزا للعطاء والتألق في المحافل الدولية المختلفة، وحافزا للشباب الجامعي للإقبال على ممارسة الرياضة بمختلف أشكالها، والمشاركة في مختلف المسابقات، مؤكدا أن الجامعة لا تدخر جهدا في دعم الأنشطة الرياضية ورعاية أصحابها وتوفير البيئة المناسبة لهم.

وفي سياق منفصل، وافق مجلس الجامعة على صرف مكافأة لجميع العاملين الثابتين والمتعاقدين وأفراد الأمن الإداري وجميع وحدات وكليات الجامعة 600 جنيه للدرجة الأولى، وما يعلوها، و500 جنيه للدرجة الثانية فأقل والمؤقتين، وذلك بمناسبة استقبال العام الدراسي الجديد.

وأوضح رئيس الجامعة أن قرار صرف المكافأة تم اتخاذه تيسيرا على العاملين بالجامعة وإعانة لهم على أعباء المعيشة لإدخال البهجة والسرور عليهم وعلى أسرهم، وتحفيزًا لهم على بذل مزيد من الجهد في العام الدراسي الجديد، بما يعود بالنفع على خدمة العملية التعليمية وسير العمل بالجامعة والارتقاء به.
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