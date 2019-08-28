الرئيس التونسي يعرب عن تقديره لجهود المبعوث الأممي في ليبيا

أعرب الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر، عن تقديره للجهود التي يقوم بها المبعوث الأممي لليبيا غسان سلامة، ومبادراته من أجل إيجاد تسوية سياسية للأزمة الليبية.



وأكد الناصر، خلال اجتماع عقد مع المسئول الأممي اليوم الأربعاء، بقصر قرطاج وفقا لبيان الرئاسة التونسية، مواصلة دعم بلاده وتأييدها لخطته في ليبيا بما يسمح بحقن دماء الأشقاء هناك والعودة إلى طاولة المفاوضات واستئناف العملية السياسية لتستعيد ليبيا مكانتها الطبيعية وعودة الاستقرار إلى المنطقة، مشددا على أنه من مصلحة تونس أن تعود الأمور إلى نصابها في ليبيا؛ نظرا للترابط المتين بين البلدين.



من جانبه، أبلغ سلامة شكر الأمين العام للأمم المتحدة لرئيس الجمهورية وللسلطات التونسية على حسن التعاون اليومي القائم مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، وأشاد بالدعم المتواصل الذي تقدمه تونس للبعثة من أجل تيسير مهمتها في ليبيا، معربا عن أمله في أن يتواصل هذا الدعم ويستمر في المستقبل لما فيه خير ليبيا وتونس والمنطقة بأكملها.



وأطلع سلامة رئيس الجمهورية على نتائج اتصالاته وتحركاته الأخيرة داخل ليبيا وخارجها من أجل إيجاد موقف دولي موحد حول مقترحات قدمها للخروج من الأزمة الليبية يسمح للأشقاء الليبيين بتجاوز خلافاتهم، ويمكن دول الجوار وفي مقدمتها تونس من الاستفادة من استقرار الأوضاع في ليبيا، مشيرا في هذا السياق إلى الموقف المشجع الذي لمسه إثر اجتماع قادة دول مجموعة السبع الكبار بفرنسا بشأن المسألة الليبية.