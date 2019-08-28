منتخب اليد يتأهل لنهائي دورة الألعاب الإفريقية بفوزه على الجزائر 40-23

تأهل المنتخب الوطني لكرة اليد، إلى المباراة النهائية بدورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب، بعد فوزه الكبير اليوم الأربعاء، على منتخب الجزائر بنتيجة 40-23، في الدور نصف النهائي لمنافسات كرة اليد بدورة الألعاب الإفريقية.



انتهى الشوط الأول بتفوق منتخب مصر على الجزائر بفارق كبير بنتيجة 21-12، قبل أن يكمل الفريق مشواره ويفوز باللقاء في النهاية بنتيجة 40-23.

ومن المنتظر أن يخوض المنتخب الوطني المباراة النهائية غدا الخميس مع الفائز من مباراة منتخبي المغرب وأنجولا.



جدير بالذكر أن منتخب مصر يشارك في منافسات كرة اليد بدورة الألعاب الإفريقية، بفريق الشباب الحاصل على برونزية بطولة العالم منذ عدة أسابيع.