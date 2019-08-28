ملكة بريطانيا توافق على تعليق عمل البرلمان

وافقت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، على طلب رئيس الوزراء بوريس جونسون بتعليق عمل البرلمان، اعتبارًا من منتصف الشهر المقبل.



وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية، اليوم الأربعاء، أن الموافقة ستحد من قدرة النوب البريطانيين على عرقلة خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي "بريكست".



وبموافقة الملكة، سيعود النواب إلى لندن، بعد فترة أطول مما دأبوا عليه في السنوات الماضية، مما سيعطي النواب المؤيدين للاتحاد الأوروبي وقتًا أقل من المتوقع لإفشال خطط جونسون المتعلقة بـ"البريكست"، قبل الموعد المقرر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر القادم.



وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قد أعلن في وقت سابق اليوم، أنه قدم طلبًا للملكة إليزابيث الثانية، للموافقة على تمديد تعليق برلمان بلاده حتى 14 أكتوبر المقبل.



وقال جونسون في خطاب للنواب: "هذا الصباح، تواصلت مع الملكة لطلب بدء الدورة الثانية للبرلمان يوم الإثنين الموافق الرابع عشر من أكتوبر".