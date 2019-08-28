"غداء وزيارة غير عادية" كلمة السر.. كواليس اعتراف هندوراس بالقدس عاصمة للاحتلال

يجري خوان أورلاندو هيرنانديز رئيس هندوراس، زيارة إلى الاحتلال الإسرائيلي، في 1 من شهر سبتمبر المقبل، من أجل اتخاذ خطوات عملية لقرار الاعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة لإسرائيلي.



ومن المقرر أن يفتتح هيرنانديز مكتبًا دبلوماسيًا داخل القدس، على أن يكون ملحقًا بسفارة بلاده لدى الاحتلال الإسرائيلي، في خطوة في خطوة استفزازية لمشاعر الفلسطينيين، وداعمة لاستمرار الاحتلال الجائر على أرض فلسطين.



-زيارة غير عادية

بدأ الأمر في 29 نوفمبر عام 2018، عندما أعلن الاحتلال الإسرائيلي أن سارة نتنياهو زوجة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ستجري زيارة برفقة وفد دبلوماسي من وزارة الخارجية إلى دولة جواتيمالا، وصفت حينها بـ"الغير عادية"، نظرًا لعدم مرافقة زوجها لها.



ومنذ هذه الأثناء لم يعلن الاحتلال الإسرائيلي أي تفاصيل عن الزيارة، سوى أن سارة لبت دعوة صديقتها باتريشيا موراليس زوجة رئيس جواتيمالا جيمي موراليس.



وتعد جواتيمالا هي أول دولة تبعت الولايات المتحدة في قرارها الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي.



-سر "جواتيمالا"

وبعد مرور 9 أشهر، كشفت سارة، تحديدًا مساء أمس، أنها هي من سعت إلى محاولات إقناع هندوراس بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وذلك خلال الزيارة "غير العادية".



وأكدت أنه خلال تلك الزيارة، واجتماعها مع باتريشيا موراليس زوجة رئيس جواتيمالا جيمي موراليس، وتناولها لمأدبة الغداء معهم، طالبتهم بالعمل على إقناع هندوراس بهذه الخطوة، وهو ما قوبل بترحيب فوري منهم، إذ أجرى موراليس اتصالًا هاتفيًا على الفور بهيرنانديز، الذي يعد صديقه في الأساس.



وأوضحت زوجة رئيس وزراء الاحتلال أن مواريس عرض الأمر على رئيس هندوراس بالفعل، كما أخبره أن هذه الخطوة ستعمل على تعزيز الحوار بين البلدين.