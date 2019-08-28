بتوقيع مصطفى كامل.. إيهاب توفيق يطرح "الصيف والبحر"

طرح الفنان إيهاب توفيق، أغنية جديدة بعنوان "الصيف والبحر" من كلمات وألحان مصطفى كامل، وتوزيع موسيقى أحمد عادل.



كما طرح إيهاب توفيق، دويتو جديدا مع أحمد شيبة بعنوان "عشمى فى ربنا" على طريقة الفيديو الكليب، من كلمات رضا المصرى، وألحان فارس فهمى، وتوزيع زيزو، ومن إخراج ياسر عصام.



يذكر أن آخر أعمال الفنان إيهاب توفيق، كان دعاءً دينيًا عرض في شهر رمضان بعنوان "جاني في المنام"، ومن كلمات إبراهيم دردير، وألحان كريم فتحى، وتوزيع إسلام الحسن، وتسجيل وميكس وماستر مصطفى رءوف.